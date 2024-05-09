سقوط عصابة تزوير الأوراق الرسمية بسوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة سوهاج، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فـى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما "11 بصمة خاتم شعار الجمهورية "مقلد" منسوب صدوره للعديد من الجهات الحكومية – 10 أكلاشيهات منسوب لعدة جهات حكومية – 16 تقرير طبى بأسماء أشخاص مختلفة".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.