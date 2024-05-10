كاتب صحفي: مصر أقنعت الولايات المتحدة بخطورة الاجتياح الإسرائيلي لرفح

قال الكاتب الصحفي عمادالدين حسين، إنَّ مصر أقنعت الولايات المتحدة بخطورة الاجتياح الإسرائيلي لرفح لذلك الموقف تغير.

ولفت «حسين»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن تكثيف اتصالات مصر الدبلوماسية بالتزامن مع القيام بالدور الإنساني في فتح معبر رفح على مدار ساعات اليوم.

وتابع: الدولة المصرية تصدت بكل قوة للخطط الإسرائيلية الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، والدور المصري سابق حتى على الحروب بمعنى أنه بدأ حتى قبل حرب 1948 التي شارك فيها جيش مصر وقتها دفاعاً عن شعب فلسطين.

واسترسل: نكبة العرب تاريخها الشهير يوم 15 مايو عام 1948 بإعلان قيام دولة إسرائيلية.