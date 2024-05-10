حسام موافي : إرادة المصابين بالأمراض سبب مهم في التعافي

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الإرادة سر من أسرار الله تعالى، ولو المريض شعر أنه محبط لن يتعافى، لكن الذي يريد أن يتعافى سينال مراده.

جاء ذلك ردا على أحد ذوي الهمم الذي تحدى العجز وتحرك بالإرادة، وثبت عكس تقارير الأطباء بأنه لن يستطيع الحركة؛ بسبب مرض أصابه في الركبة.

وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «رب زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن إرادة الشفاء مهمة جدا، مستشهدا بفترة كورونا التي كانت من أصعب الفترات وكانت امتحان لإرادة المصابين، لكن هناك من اعتبرها دور برد طبيعي ولم يتأثر بها إطلاقا، وآخر اعتبرها وباء خطيرا وأنه قد يموت وبالفعل توفى.

ممارسة الرياضة

واستكمل قائلا: العلماء اكتشفوا أن هناك مواد تجعل الإنسان سعيد مثل ممارسة الرياضة التي تفرز هرمون السعادة في الدم، مختتما: دراسة الإرادة يجب أن تكون على حالات متشابهة.