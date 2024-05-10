عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي : إرادة المصابين بالأمراض سبب مهم في التعافي

حسام موافى
حسام موافى

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الإرادة سر من أسرار الله تعالى، ولو المريض شعر أنه محبط لن يتعافى، لكن الذي يريد أن يتعافى سينال مراده.

جاء ذلك ردا على أحد ذوي الهمم الذي تحدى العجز وتحرك بالإرادة، وثبت عكس تقارير الأطباء بأنه لن يستطيع الحركة؛ بسبب مرض أصابه في الركبة.

وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «رب زدني علما»، المذاع على قناة صدى البلد، أن إرادة الشفاء مهمة جدا، مستشهدا بفترة كورونا التي كانت من أصعب الفترات وكانت امتحان لإرادة المصابين، لكن هناك من اعتبرها دور برد طبيعي ولم يتأثر بها إطلاقا، وآخر اعتبرها وباء خطيرا وأنه قد يموت وبالفعل توفى.

ممارسة الرياضة

واستكمل قائلا: العلماء اكتشفوا أن هناك مواد تجعل الإنسان سعيد مثل ممارسة الرياضة التي تفرز هرمون السعادة في الدم، مختتما: دراسة الإرادة يجب أن تكون على حالات متشابهة.

أصحاب الهمم الأطباء الدكتور حسام موافي برنامج رب زدني علما هرمون السعادة حسام موافي فترة كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة في قائمة الأهلي أمام بلدية المحلة

قبل رحيله بأيام.. كلوب: يكشف عن أكبر شيء ندم عليه في ليفربول

عواصف وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس هذه المناطق

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بجميع المحافظات| تفاصيل عاجلة الآن

عرض مسرحي.. السفير الإسرائيلي يمزق ميثاق الأمم المتحدة بعد التصويت على عضوية فلسطين

حمدي النقاز السبب | قرار حاسم من الفيفا لأجل الزمالك

لغز كبير.. إعلامى يفجر مفاجأة بشأن محمد الشناوي

ترشيحاتنا

انتصار السيسي وحرم سلطان عمان تزوران المتحف المصري الجديد .. صور

د.عبد المنعم السيد: مصر مؤهلة لزيادة إيرادات النقد الأجنبي إلى 200 مليار دولار

أرتيتا يتوقع فوز ناديه بالدوري الإنجليزي لهذا السبب

بعد رحيله عن سان جيرمان | مبابي رسميًا في هذا النادي

أطماع نتنياهو | نائب رئيس حماس : لا توجد مفاوضات حاليا

اتحاد المحامين العرب يثمن جهود مصر لوقف إطلاق النار في غزة.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اخصموا كثيرا من السعر| نيسان توجّه طلبا عاجلا لتجار السيارات لهذا السبب

بفستان حمل.. زوجة خالد عليش تثير الجدل بفرح لينة الطهطاوى

لهذا السبب| قرار مفاجئ لطلاب هندسة أسوان.. وإلغاء حفل التخرج

شاهد| مجموعة من الدببة تقتحم منزلا وتسبح في الحمام

فيديو

ودي نتيجة التحليل| مادلين طبر تكشف تطورات حالتها بعد نتوءات الغدة الدرقية

دجال سيطر عليا.. مضيفة الطيران قاتـ.ـلة ابنتها تكشف تفاصيل جديدة: أقنعني بأني مريم العذراء

رجعوا لبعض؟.. البدايات تجمع بسمة بوسيل وتامر حسني بعد الطلاق

هل انقلبت أمريكا على صديقتها؟.. تقرير ضد تل أبيب في الكونجرس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-