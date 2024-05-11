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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب بأسوان تواصل تنفيذ برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية

أنشطة شبابية بأسوان
أنشطة شبابية بأسوان

تواصل مديرية الشباب والرياضة بأسوان ممثلة فى الإدارة العامة للرياضة فعاليات برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية التي تنفذة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وذلك بشكل أسبوعى.

وكان قد شارك أبناء محافظة أسوان في فعاليات البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية "أهل مصر" الشباب والرياضة وذلك في المعسكر المجمع الذى تم تنظيمه بمحافظة مطروح .

وتستمر وزارة الشباب والرياضة، في تنفيذ البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية "أهل مصر"، من خلال المعسكر المجمع بمحافظة مطروح بمشاركة أبناء( أسوان - البحر الأحمر - الوادي الجديد - شمال سيناء- مطروح) على مدار خمس أيام ، ليضم ندوات تثقيفية وتوعوية وزيارات لأهم المزارات السياحية بالمحافظة.

أبناء أسوان يشاركون في البرنامج الرئاسي "أهل مصر" للمحافظات الحدودية بمطروح

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أنشطة شبابية 

وتم عقد جلسة تنسيقية مع مشرفي المديريات المشاركة لشرح فعاليات البرنامج خلال فعاليات البرنامج، للرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم قبل التنفيذ لضمان تقديم المعسكر بالشكل المطلوب، بالإضافة الى قيام شباب أندية التطوع بمراكز الشباب بالمشاركة بتنظيم الفعاليات .

وبمسرح مديرية الشباب والرياضة بمطروح عقدت جلسة افتتاحية بمشاركة الشباب، وقد أعرب المشاركين عن سعادتهم البالغة بالمشاركة بالبرنامج وزيارة مطروح .

ضمت أولى الفعاليات ندوة عن مخاطر الإدمان وأنواعه ووسائل الوقاية من الانخراط فيه، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان ، ودارت الجلسة الثانية حول أنشطة صندوق جهاز المشروعات الصغيرة بالمحافظة ومجهوداته ووسائل الاتصال التي تساعد الشباب في بدء مشروعاتهم الصغيرة.

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