الخارجية السويسرية: دعم أوكرانيا لا يؤدي إلى انتهاك الحياد

ذكرت وزارة الخارجية السويسرية أن دعم نظام كييف، وكذلك المؤتمر المقبل بشأن أوكرانيا، من المفترض ألا يؤثر بأي شكل من الأشكال على الوضع المحايد للبلاد.

وأضافت الخارجية السويسرية أن الخطوات المستمرة لصالح أوكرانيا لا تؤثر على البلاد بأي شكل من الأشكال، ويظل وضعها المحايد "دائمًا"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وقالت الوزارة في بيان "الحياد لا يعني عدم المبالاة... الحق في الحياد لا يتعارض مع التضامن والدعم لأوكرانيا".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن سويسرا ليست مناسبة لروسيا كمنصة للمفاوضات لحل الوضع في أوكرانيا.

وشدد وزير الخارجية الروسية على أن البلاد تحولت من الحياد إلى العداء العلني؛ والدليل على ذلك، على سبيل المثال، توقيعها وانضمامها إلى جميع العقوبات الغربية دون استثناء.