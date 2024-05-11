نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع حصيلة المعتقلين في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر

ارتفعت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان ضد قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم السبت 11 مايو 2024 اعتقال 15 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم سيدة اعتقلها الاحتلال كرهينة، وأسرى سابقون.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن الاعتقالات توزعت على محافظات جنين، ونابلس، ورام الله، والخليل، وقلقيلية، القدس، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشارا إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، أثناء عمليات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين الفلسطينيين، ومصادرة المركبات.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو 8680، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

