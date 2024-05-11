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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات البريطانية: الطائرات الروسية تسقط القنابل قبل وصولها أوكرانيا

صدى البلد

قالت المخابرات البريطانية اليوم، السبت، إن هناك العديد من الحالات في روسيا تفقد طائراتها عن طريق الخطأ ذخيرة على أراضيها عندما تحلق لمهاجمة أهداف في أوكرانيا، مما يشير إلى مشكلة نظامية تشكل مشكلة للمدنيين.

وذكّرت المخابرات البريطانية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، بالعديد من الحالات التي أسقطت فيها الطائرات المقاتلة الروسية ذخائر عن طريق الخطأ أثناء تحليقها لمهاجمة أراضي أوكرانيا،  على سبيل المثال، في 4 مايو 2024، أسقطت طائرة مقاتلة روسية عن طريق الخطأ ذخيرة من طراز FAB-500 على منطقة مدنية في بيلجورود.  

وأكد حاكم منطقة بيلجورود حينها، وقوع انفجار، وألحق أضرارا بـ 30 منزلا و10 سيارات وإصابة خمسة أشخاص، دون إبداء أسباب، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية. 

في 18 فبراير، تم إطلاق طائرة FAB-250 في موقع اختبار سولوتي في منطقة بيلجورود، ما أدى إلى إجلاء 150 ساكنًا.

ويستشهد جهاز المخابرات البريطاني بتحليل إعلامي مفاده أن مثل هذه الإطلاقات شائعة جدًا: فقد تم إسقاط 20 ذخيرة عن طريق الخطأ في منطقة بيلجورود وحدها بين مارس وأبريل 2024.

وخلصت إلى أن "هذه الحوادث تظهر فشل روسيا المستمر في استخدام ذخائرها بنجاح على النحو المنشود ومثل هذه الأخطاء لها عواقب مدمرة ومميتة على السكان الروس".

المخابرات البريطانية الطائرات الروسية أوكرانيا بيلجورود

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