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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ضمن زيارة بعثة تجارية مصرية للأردن..

مصر والأردن تناقشان اعتماد شهادات المنشأ للمواد الغذائية بين البلدين

تعاون مصري أردني
تعاون مصري أردني

بحث الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية والدكتور نزار محمود مهيدات مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الغذاء وذلك ضمن زيارة بعثة تجارية مصرية للأردن.

أشار الدكتور الهوبي إلى أهمية وضع آلية لتبادل المعلومات المتعلقة بنتائج الرصد للأغذية في البلدين والمخاطر المحتملة وآلية السيطرة والتتبع، وأهمية وضع نظام للإنذار المبكر، وإمكانية مطابقة المعايير المعتمدة في الفحص بالاستناد إلى المرجعيات الدولية والأسس العلمية وإمكانية إبرام مذكرة تفاهم بهدف تذليل أي معيقات قد تواجه تبادل المنتجات الغذائية بين البلدين  وتبادل الخبرات الفنية والتشريعية في مجال سلامة الغذاء بين البلدين.
 

 أكد نزار محمود مهيدات مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، خلال اللقاء  الذي عقد في عمان، استعداد المؤسسة لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وترحيبها بعقد اجتماعات مشتركة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ووضع برامج وآليات عمل مشتركة وتبادل الخبرات الفنية بما في ذلك إبرام مذكرة تفاهم لتذليل أي معيقات أمام حركة إنسياب المستوردات والصادرات الغذائية بالإتجاهين بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

ناقش الجانبان إمكانية اعتماد شهادات المنشأ للمواد الغذائية وشهادة حرية البيع المتضمنة المكونات للأغذية الصادرة عن الجهات المختصة إلكترونيا وتبادل شهادات المطابقة للسلع الغذائية بين البلدين، مؤكدين أهمية تنظيم اجتماعات دورية لتقديم الاستشارات والخدمات الفنية فيما يخص استهداف بنود التعرفة الجمركية والأغذية الخاصة وأغذية الرياضيين والعمل على آلية المعاملة بالمثل حسب البروتوكولات الدولية والاشتراطات الخاصة بالغذاء.
 

زيادة التبادل التجاري البيني بين مصر والأردن

من جهتها، أكدت رئيسة مكتب التمثيل التجاري في سفارة جمهورية مصر العربية بعمان منى عبود، أن العلاقات بين البلدين تكاملية حيث ترتبط مصر والمملكة بروابط وثيقة وممتدة ساهمت في زيادة التبادل التجاري البيني، لافتة إلى تجارب إستثمارية مشتركة ناجحة بالعديد من القطاعات.

مصر الأردن السلع الغذائية الدواء الغذاء

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