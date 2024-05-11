عصابة التيك توك وجيجي غنوي| فتاة لبنانية بمرمى النيران.. إيه الحكاية؟

تصدر محركات البحث اسم التيكتوكر اللبنانية جيجي غنوي بعد إلقاء القبض عليها بسبب مشاركتها في قضية عصابة التيك توك في استغلال الأطفال والمراهقين في أعمال منافية للآداب العامة، ما جعل الجميع يبحث عن حساباتها على مواقع التواصل للتعرف على هذه الفتاة.

جيجي غنوي

من هي جيجي غنوي؟

شارك العديد من مستخدمي منصة تيك توك سؤالًا بـ من هي جيجي غنوي، تلك البلوجر اللبنانية، التي تقدم محتوى عبر منصة التيك توك الشهيرة، والتي لديها عدد كبير من المتابعين، تورطت في قضية اغتصاب الأطفال المشهورة باسم عصابة التيك توك.

ما دفع الجميع لاستخدام وسائل البحث عن اسمها، ليجدوا فتاة تشبهها في الشكل والاسم ايضًا، ليختلط الأمر على الجميع ويزعمون بـ الهجوم عليها عبر التعليقات، نظرًا لاعتقادهم بأنها جيجي غنوى صاحبة القضية الشهيرة.

فتاة لبنانية تدعى جيجي

كما شاركت الفتاة اللبنانية التي تُدعى جيجي أيضًا فيديو عبر حسابها على التيك توك، وقالت: البنت اللي انتوا تقصدوها مش أنا، اللي بتحكوا عليها دي قفلت كل حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، عشان كدة لما بتعملوا سيرش بيطلع حسابي.

وأضافت جيجي: من فضلكم توقفوا عن التعليقات السلبية في حقي والمشاركة، لأني مش هي، أنا مش جيجي غنوي.. أنا جيجي فقط، مما دفع متابعيها إلى مشاركتها تعليقات النصيحة بتغيير اسمها عبر الصفحة كي لا يحدث اختلاط الأمر خلال البحث عن ترند جيجي غنوي، صاحبة قضية استغلال الصغار الشهيرة بـ عصابة التيك توك.

جيجي

المتهمون في قضية عصابة التيك توك

الجدير بالذكر أن التحقيقات القضائية اللبنانية ذكرت أن عدد المتهمين في قضية عصابة التيك توك، وصل إلى 17 شخصًا، حيث تم الوصول إلى 10 متهمين مشيرا إلى 7 أشخاص مختفين في الوقت الحالي من بينهم التيكتوكر اللبنانية جيجي غنوى.

وتتواصل التحقيقات للعثور كل المتهمين في هذه القضية، التي أثارت الغضب في المجتمع اللبناني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ما حدث مع الأطفال، مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة على كل من تورط في ارتكاب هذا الفعل تجاه القاصرين.