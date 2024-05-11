عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على تشكيل المصري لمباراة بيراميدز اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراة الفريق بالجولة الثانية والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز والمقرر إقامتها في السابعة مساء  اليوم السبت  على ستاد الجيش ببرج العرب.
 

محافظ بورسعيد يعتمد مخطط مشروع تطوير المنطقة المحصورة بين شارعي الحراسات وعبد الحليم محمود

محافظ بورسعيد يوجه بمواصلة التيسير علي المواطنين خلال إجراءات التصالح بمخالفات البناء

وضمت تشكيلة المصري الأساسية كلاً من محمود جاد لحراسة المرمى،  كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو موسى، حسين السيد  لخط الظهر، محمود حمادة ، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، ميدو جابر ، سمير فكري، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن. 
فيما ضمت قائمة بدلاء المصري عصام ثروت ، محمد طارق ، عمرو سعداوي، ايزي ايميكا، حسين فيصل، حسن علي، غيلاس جناوي، عبد الرحيم دغموم، والناشئ أحمد أبو الفتح شرف.

المصري اخبار النادي المصري أخبار رياضة بورسعيد تشكيل المصري ستاد الجيش ببرج العرب عبد الرحيم دغموم فخر الدين بن يوسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

مصدر رفيع المستوى: مصر أدت دورها للوصول إلى اتفاق هدنة.. وحذرت إسرائيل من تداعيات السيطرة على معبر رفح

أقل من 40 جنيهًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار قريبًا.. وهذا سعره الآن بالبنوك

بطلة إعلان دقوا الشماسي في رمضان.. ملك الحسيني تحتفل بزفافها

معاينة حادث الدائري: مصرع وإصابة 15 شخصا وتهشم 18 سيارة| صور

بيان عاجل من المترو عن حقيقة حريق بقطار في محطة مار جرجس

هتتجوز مين بعد حسين فهمي؟ فيديو مثير لـ لقاء سويدان بفستان الفرح

ارتفاع الأسعار 50%| شعبة المواد الغذائية تكشف حقيقة وجود أزمة في الألبان.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

خلال اجتماعه مع رؤساء الأحياء|محافظ بورسعيد يُتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات

محافظ بورسعيد يعتمد مخطط مشروع تطوير المنطقة المحصورة بين شارعي الحراسات وعبد الحليم محمود

محافظ بورسعيد يوجه بمواصلة التيسير علي المواطنين خلال إجراءات التصالح بمخالفات البناء

لإعاقتها أعمال التطوير.. حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع ستالينجراد في بورسعيد

مجمع مراكز تدريب بورسعيد المهني يفتح أبوابه لقبول دفعات جديدة

تعليم بورسعيد: اقبال كبير على برنامج المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادة الإعدادية| صور

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال التطوير بمنطقة علي بن أبي طالب بحي الزهور

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع طرح البحر 2

ترشيحاتنا

كم عدد الأشهر الحرم .. محظور فيها القتال لهذا السبب

عصابة التيك توك وجيجي غنوي| فتاة لبنانية بمرمى النيران.. إيه الحكاية؟

سيارات عائلية جديدة 2024 تباع بدون زيادات

رسميا| غرناطة يلحق بـ«ألميريا» لدوري الدرجة الثانية الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد

المزاج غالى .. غرامة 20 ألف جنيه عقوبة تقديم الشيشة بالمقاهي بدون تصريح

«حلوا وانتوا ساكتين»| القصة الكاملة لتوزيع امتحان الترم الأول بدلا من الثاني بإحدى مدارس القاهرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل شوكلت شيبس كوكيز.. أحلى من المحلات

هتتجوز مين بعد حسين فهمي؟ فيديو مثير لـ لقاء سويدان بفستان الفرح

طريقة عمل سمك بلطى مع أرز الصيادية| بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة|تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نانسي عجرم في أبو ظبي….5 فئات من النساء أكثر عرضة للإصابة بتكيسات المبايض

فيديو

بدايات بسمة بوسيل | انطلاقة فنية رسمية تقلب موازين يوتيوب في يوم

هتتجوز مين بعد حسين فهمي؟ فيديو مثير لـ لقاء سويدان بفستان الفرح

منذ عام 2003.. أقوى عاصفة شمسية تضرب الأرض |تفاصيل

عطلت الـGPS.. عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتستمر لنهاية الأسبوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-