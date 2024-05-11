تعرف على تشكيل المصري لمباراة بيراميدز اليوم

أعلن الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراة الفريق بالجولة الثانية والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم السبت على ستاد الجيش ببرج العرب.



وضمت تشكيلة المصري الأساسية كلاً من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، عمرو موسى، حسين السيد لخط الظهر، محمود حمادة ، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، ميدو جابر ، سمير فكري، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة بدلاء المصري عصام ثروت ، محمد طارق ، عمرو سعداوي، ايزي ايميكا، حسين فيصل، حسن علي، غيلاس جناوي، عبد الرحيم دغموم، والناشئ أحمد أبو الفتح شرف.