رسميا| غرناطة يلحق بـ«ألميريا» لدوري الدرجة الثانية الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد

هبط غرناطة إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، قبل دقائق من مواجهته أمام ريال مدريد.

ويستقبل غرناطة نظيره ريال مدريد "بطل الليجا"، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 35.

وجاء فوز ريال مايوركا على لاس بالماس؛ ليعلن رسميًا هبوط غرناطة.

ورفع مايوركا رصيده إلى 35 نقطة، وقفز من المركز 17 إلى المركز 15.

ويحتل غرناطة المركز 19، برصيد 21 نقطة، وفي حالة الفوز في مبارياته الـ4 المتبقية، سيصل إلى 33 نقطة، أي أقل بنقطة من رايو فاليكانو صاحب المركز 17، آخر مراكز تفادي الهبوط.

ولحق غرناطة بألميريا إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، في انتظار تحديد ثالث الهابطين، وفي الأغلب سيكون قادش صاحب المركز 18، برصيد 26 نقطة.