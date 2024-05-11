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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أغنية الباشا لصابر الرباعي تحصد المليون الأول بعد 24 ساعة

صابر الرباعي
صابر الرباعي

تخطت أغنية الباشا للمطرب  صابر الرباعي حاجز مليون مشاهدة وذلك بعد ٢٤ ساعة من طرحها علي قناته الرسمية علي يوتيوب.

الباشا من كلمات محمد أبو نعمه والملحن محمود الخيامي وتوزيع طارق عبد الجابر .

الباشا من الأغاني الصيفية الخفيفة التي يقدمها صابر لأول مرة بشكل مختلف حيث تقرب الي الجمهور المصري من خلال لغتهم العامية ، وفيها يتغزل بحبيبته التي يصفها " بالباشا " بالطريقة المصرية الخفيفة التي تعجب الجميع وتشعرك بالمرح والمحبة.

وتقول كلمات الأغنية: -

الباشا أبو ورده في خده بيمسي علي الحلوين 
ده جمال أصلي بتاع بلده مشفتش زيه اثنين 
من كتر العظمة يعدي قلبي بيشبع دقات 
ده جمال واصل ومعدي ما هو برده الناس مقامات 
الباشا اما بيتكلم وكأنه بيعزف عود 
سلمت وقلبي استسلم لجماله بدون مجهود 
 

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