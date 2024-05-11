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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تفاصيل حفل كاظم الساهر في لبنان وموعده

كاظم الساهر
كاظم الساهر

يستعد الفنان كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي ساهر له في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 5 يوليو المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف، وروج كاظم الساهر، لحفله الغنائي المرتقب في لبنان يوم 5 يوليو، ولم تعلن الشركة المنظمة للحفل موعد طرح التذاكر.

وكان كاظم الساهر طرح الفترة الماضية، أولى أغنياته ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "مع الحب"، وجاءت الأغنية بعنوان "يا وفية"، على أن يستكمل القيصر طرح ألبومه كاملاً في عيد الحب المقبل.

ألبوم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب".

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