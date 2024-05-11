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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هشام الحلبي: مصر مستعدة بشكل تام لجميع السيناريوهات حتى أسوأها

اللواء هشام الحلبى
اللواء هشام الحلبى

قال اللواء هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الموقف المصري حاول وقف إطلاق النار في غزة، رغم التصعيد الإسرائيلي، ومماطلتها في الوصول إلى اتفاق حول هذا الشأن.

وأضاف الحلبي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “في المساء مع قصواء”، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة “سي بي سي”، أن وصول إسرائيل إلى اتفاق؛ يعني انتهاء مهمة الحكومة الإسرائيلية، وهي لا تريد ذلك، وتسعى لإجهاض أي أمر يحققه.

وأوضح أن هناك تنسيقا مستمرا مع الدول الأوربية والعربية؛ لتوضيح الموقف، منوهة بأن هناك استعداد تاما من مصر لجميع السيناريوهات، حتى أسوأها.

وأكد أنه من المهم أن نثق في أجهزة الدولة المصرية، ولنا في المواقف السابقة دليل، وحرب أكتوبر الذي لم يعلم أحد عنها أي شيء قبل شنها.

مأزق شديد

أشار إلى أن إسرائيل في مأزق شديد جدا، فهي تبحث عن مخرج، موضحا أنها لم تخضع للضغوط الداخلية والخارجية رغم صعوبتها؛ لأنها تأمل في إطالة أمد الحرب، واستمرار الحكومة الإسرائيلية الحالية.

ونوه بأن الجانب الإسرائيلي سيدفع ثمن دخوله رفح؛ لأنه موقف كارثي بالنسبة له، إضافة إلى الكارثة الإنسانية التي ستحدث في حق المدنيين المكدسين هناك.

إطلاق النار التصعيد الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية الداخلية والخارجية الدولة المصرية القوات المسلحة اللواء هشام الحلبي

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