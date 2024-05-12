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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن| أبرز اللقطات من حفل زفاف ابنة مصطفى كامل.. ظهور مفاجئ لـ عمرو دياب وشيرين رضا

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار الفنية والتي نرصد أبرزها في التقرير التالي:

 

متخافيش| ظهور مفاجئ لـ عمرو دياب وشيرين رضا في حفل زفاف ..شاهد

التقي الهضبة عمرو دياب بالفنانة شيرين رضا أمس في حفل زفاف لرجل أعمال مصري فى الجونة ، وبالرغم من انفصالهما منذ سنوات لكن ظهر عليهما علامات الانسجام والتقطا العديد من الصور.

نجم شهير | مفاجأة لكل المدعوين لـ حفل زفاف ابنة مصطفى كامل

افتتح الفنان مدحت صالح حفل زفاف ابنة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل ، الذى بدأ منذ قليل فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

بـ فستان ملكي مطرز | ابنة مصطفى كامل تتألق في حفل زفافها ..صور

تألقت ابنة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفي كامل في حفل زفافها بفستان ملكي مطرز، وبدأ الحفل منذ قليل فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

بحبك يا مصطفى .. قمر النجوم يشعل حفل زفاف ابنة نقيب الموسيقيين

أشعل الفنان مصطفى قمر حفل زفاف ابنة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل المقام حاليا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور نجوم الفن.

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