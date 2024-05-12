نشرة الفن| أبرز اللقطات من حفل زفاف ابنة مصطفى كامل.. ظهور مفاجئ لـ عمرو دياب وشيرين رضا

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار الفنية والتي نرصد أبرزها في التقرير التالي:

التقي الهضبة عمرو دياب بالفنانة شيرين رضا أمس في حفل زفاف لرجل أعمال مصري فى الجونة ، وبالرغم من انفصالهما منذ سنوات لكن ظهر عليهما علامات الانسجام والتقطا العديد من الصور.

افتتح الفنان مدحت صالح حفل زفاف ابنة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل ، الذى بدأ منذ قليل فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

تألقت ابنة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفي كامل في حفل زفافها بفستان ملكي مطرز، وبدأ الحفل منذ قليل فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

أشعل الفنان مصطفى قمر حفل زفاف ابنة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل المقام حاليا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور نجوم الفن.