دليل يكشف الحقيقة| التأمين الاجتماعي ترد على بيع بيانات المصريين عبر الدارك ويب

في مطلع الشهر الماضي، كشف موقع متخصص في ملاحقة الدارك ويب أو قراصنة الإنترنت عن قيام بعض القراصنة بسرقة بيانات 85 مليون مصري وعرضها للبيع على الدارك ويب بمبالغ قليلة لا تتعد 3 آلاف دولار.

وذكر الموقع أن موقع التسريبات الذي أعلن عن امتلاكه لهذه البيانات أوضح أنها تتضمن اسم الأفراد بالكامل واسم الأم واسم العائلة وأيضًا بطاقة الرقم القومي ورقم الهواتف المحمولة الخاصة بهم.

وأوضح الموقع حينها أن هذه البيانات تمت سرقتها من مواقع تابعة للتأمين الصحي وتمكن أحد القراصنة من تقديم ما يثبت أن البيانات صحيحة.

الدليل في رقم الهواتف

وفي اجتماعه اليوم بلجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، نفى سامي عبدالهادي، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، هذا الأمر مؤكدًا أن تسريب بيانات 85 مليون من المواطنين المصريين على الدارك ويب خلال الفترة الماضية لم يكن من خلال مواقع الهيئة الإلكترونية مستدلًا بأن البيانات المسربة تضمنت أرقام هواتف والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ليس لديها أي أرقام تليفونية.

جاء ذلك عندما رد (عبدالهادي) على التساؤل الذي وجهه له أثناء الاجتماع من أمين سر لجنة الخطة والموازنة العامة بالمجلس ورئيس حزب العدل النائب عبدالمنعم إمام.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أيضًا على أن الموازنة العامة للهيئة فيما يخص للعام المالي الجديد تقدر بقيمة 639 مليار جنيه مصري مقابل 576.1 مليار جنيه مصري خلال العام الجاري. موضحًا أن بند الأجور يقدر أيضًا بنحو 4.3 مليار جنيه مصري.

خسائر بنكية

وكشف أيضًا عن أن خسائر الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي عن العام المالي 2024-2025 بلغت 58.7 مليار جنيه مصري بينما كانت خلال العام الجاري 69.9 مليار جينه مصري.

ولم تكن هذه الواقعة هي الأولى من نوعها التي يتم فيها تسريب بيانات المواطنين على الدارك ويب، ففي أبريل من العام الماضي كشف مركز أبحاث متخصص في الأمن السيبراني أنه تم بيع ما يصل إلى 25 مليار هوية رقمية خلال عام 2022 على الدارك ويب تحتوي على أرقام هواتف وبيانات بطاقات ائتمان وعناوين بريد إلكتروني بالإضافة إلى تفاصيل تسجيل الدخول لبعض مستخدمي الدارك ويب.