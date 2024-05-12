فريد زهران: قانون الناشرين يتعامل على أنه تاجر

قال فريد زهران، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن النشر صناعة ومرتبط بشكل وثيق بتكوين وبناء الوعي والرأي العام، مشيرًا إلى أن هناك تقطاع ما بين الثقافة والسياسة، فمن خلال الكتاب، من الممكن التوعية بالقضية السياسية لفلسطين.

وتابع "زهران"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن قانون الناشرين يتعامل مع الناشر على أنه تاجر، وكأنه لا يُسبب أي قيمة مضافة، مشيرًا إلى أن الناشر ليس تاجرًا ولكنه مُصنع يقوم بالتعامل مع مواد مختلفة سواء الورق أو الكتب او مدقق اللغة العربية أو المؤلف ، للوصول إلى منتج نهائي متمثل في الكتاب.

ولفت إلى أن مؤسسات الدولة عليها أن تتعامل مع الناشر على أنه مُصنع، وهذا الأمر يفرق كثيرًا، لأن الدولة تقدم الكثير من التيسيرات للمصنعيين، من خلال الحصول على قرض بنسبة فائدة لا تزيد عن 5%، بينما الناشر لا يحصل على هذا القرض، لأن الدولة تتعامل معه على أنه تاجر.