إلهام شاهين: عادل إمام له فضل كبير عليّ.. وأول من قدمني للسينما

وجهت الفنانة إلهام شاهين، التهنئة للزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده، قائلة: "كل سنة وأنت طيب وبخير.. ربنا يخليك لينا يا زعيم"، مؤكدة أنها بشكل خاصة تحبه كثيرًا كفنان وإنسان وقريبة منه جدًا.

وأضافت إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مواقف الفنان عادل إمام مع كل الوسط الفني مواقف عظيمة، منوهة بأن لديه قدرة على الإحساس والشعور بالآخر.

وأكدت "لو في كل في العيلة أو الأسرة مريض بيكون عادل إمام هو أول شخص يسأل ويطمئن ويعطي نصائح للجميع".

وتابعت: "الإنسانية عند عادل إمام كبيرة جدًا، وبعد أي دور مميز لأي فنان يتحدث معه ويعطي له الدعم ويثني على الدور الذي قدمه، وبيحب زملاءه من كل قلبه".

واستطردت "عادل إمام له فضل كبير عليا وأول من قدمني كنجمة للسينما.. قبل فيلم "الهلفوت" يختلف عن هذا العمل وهو أول بطولة أمام الفنان عادل إمام"، مشيرة إلى أنه من دعمها كثيرًا وكان يعطي لها النصائح التي جعلتها محبوبة لدى الجمهور.

واستكملت: "شغلي قدامه أضاف لي كتير ويتعامل مع الجميع بحب كبير ويريد أن يكون الممثل الذي يشارك أمامه في أحسن حالاته".