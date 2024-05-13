حدث ليلًا| إجراءات حكومية عاجلة لخفض أسعار اللحوم بالأسواق.. مصري يفوز بجائزة صيدلي كندا 2024.. منهم وزيرة حاصلة على الدكتوراه من القاهرة.. السيرة الذاتية للحكومة الكويتية الجديدة

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اجتياح رفح والقضاء على حماس.. تفاصيل مكالمة بلينكن ووزير الدفاع الإسرائيلي
https://www.elbalad.news/6199948
منهم وزيرة حاصلة على الدكتوراه من القاهرة.. السيرة الذاتية للحكومة الكويتية الجديدة
https://www.elbalad.news/6199924
ارتفاع عدد الضحايا في الهجوم الأوكراني على بيلجورود إلى 14 مدنيا
https://www.elbalad.news/6199927
عاجل.. استشهاد القيادي الفلسطيني طلال أبو ظريفة في غارة إسرائيلية بـ غزة
https://www.elbalad.news/6199895
فتح باب الاشتراك بمشروع علاج "الصحفيين" فى الفترة من 13 إلى 20 مايو
https://www.elbalad.news/6199831
غلق شوارع رئيسية في مدينة نصر.. تفاصيل
https://www.elbalad.news/6199850
مصري يفوز بجائزة صيدلي كندا 2024.. تكريم لمساهماته في تطوير مهنة الصيدلة
https://www.elbalad.news/6199917
إجراءات حكومية عاجلة لخفض أسعار اللحوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟
https://www.elbalad.news/6199809
لا يستحق المرور أمام بوابة النادي.. إعلامي رياضي ينتقد لاعب الزمالك
https://www.elbalad.news/category/5