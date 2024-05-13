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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلًا| إجراءات حكومية عاجلة لخفض أسعار اللحوم بالأسواق.. مصري يفوز بجائزة صيدلي كندا 2024.. منهم وزيرة حاصلة على الدكتوراه من القاهرة.. السيرة الذاتية للحكومة الكويتية الجديدة

نشرة أخبار صدى البلد
نشرة أخبار صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الإثنين، ويتضمن أهم الأحداث.

اجتياح رفح والقضاء على حماس.. تفاصيل مكالمة بلينكن ووزير الدفاع الإسرائيلي

https://www.elbalad.news/6199948

منهم وزيرة حاصلة على الدكتوراه من القاهرة.. السيرة الذاتية للحكومة الكويتية الجديدة

https://www.elbalad.news/6199924

ارتفاع عدد الضحايا في الهجوم الأوكراني على بيلجورود إلى 14 مدنيا

https://www.elbalad.news/6199927

عاجل.. استشهاد القيادي الفلسطيني طلال أبو ظريفة في غارة إسرائيلية بـ غزة

https://www.elbalad.news/6199895

فتح باب الاشتراك بمشروع علاج "الصحفيين" فى الفترة من 13 إلى 20 مايو

https://www.elbalad.news/6199831

غلق شوارع رئيسية في مدينة نصر.. تفاصيل

https://www.elbalad.news/6199850

مصري يفوز بجائزة صيدلي كندا 2024.. تكريم لمساهماته في تطوير مهنة الصيدلة

https://www.elbalad.news/6199917

إجراءات حكومية عاجلة لخفض أسعار اللحوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

https://www.elbalad.news/6199809

لا يستحق المرور أمام بوابة النادي.. إعلامي رياضي ينتقد لاعب الزمالك

https://www.elbalad.news/category/5

كما توقعت.. نبيل الحلفاوي يعلق على هزيمة الزمالك أمام نهضة بركان

https://www.elbalad.news/6199879

الحكومة الكويتية الجديدة اسعار اللحوم صيدلي كندا أوكرانيا روسيا غزة الحكومة الكويتية السيسي البهرة غلق مسجد السيدة زينب

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