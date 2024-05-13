حدث ليلًا| إجراءات حكومية عاجلة لخفض أسعار اللحوم بالأسواق.. مصري يفوز بجائزة صيدلي كندا 2024.. منهم وزيرة حاصلة على الدكتوراه من القاهرة.. السيرة الذاتية للحكومة الكويتية الجديدة

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اجتياح رفح والقضاء على حماس.. تفاصيل مكالمة بلينكن ووزير الدفاع الإسرائيلي

https://www.elbalad.news/6199948

منهم وزيرة حاصلة على الدكتوراه من القاهرة.. السيرة الذاتية للحكومة الكويتية الجديدة

https://www.elbalad.news/6199924

ارتفاع عدد الضحايا في الهجوم الأوكراني على بيلجورود إلى 14 مدنيا

https://www.elbalad.news/6199927

عاجل.. استشهاد القيادي الفلسطيني طلال أبو ظريفة في غارة إسرائيلية بـ غزة

https://www.elbalad.news/6199895

فتح باب الاشتراك بمشروع علاج "الصحفيين" فى الفترة من 13 إلى 20 مايو

https://www.elbalad.news/6199831

غلق شوارع رئيسية في مدينة نصر.. تفاصيل

https://www.elbalad.news/6199850

مصري يفوز بجائزة صيدلي كندا 2024.. تكريم لمساهماته في تطوير مهنة الصيدلة

https://www.elbalad.news/6199917

إجراءات حكومية عاجلة لخفض أسعار اللحوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

https://www.elbalad.news/6199809

لا يستحق المرور أمام بوابة النادي.. إعلامي رياضي ينتقد لاعب الزمالك

https://www.elbalad.news/category/5

كما توقعت.. نبيل الحلفاوي يعلق على هزيمة الزمالك أمام نهضة بركان

https://www.elbalad.news/6199879