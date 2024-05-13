مدير مكتبة الإسكندرية يشارك فى افتتاح متحف الشاعر اليونانى كفافيس

قام الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية بحضور الافتتاح الرسمي لمتحف كفافيس بعد تطويره وتجديده بدعوة من مؤسسة أوناسيس وذلك بحضور السيدة ايكاترينى ساكيلاروبولو؛ رئيسة الجمهورية اليونانية والسيدة لينا ميندونى، وزيرة الثقافة اليونانية وايوانيس بيرجاكيس؛ القنصل العام لليونان بالإسكندرية. وأعضاء الجالية اليونانية بالإسكندرية.

العظيم قسطنطين كفافيس

وأشاد الدكتور زايد بالترميم والشكل الجديد لمنزل الشاعر اليونانى العظيم قسطنطين كفافيس، وأكد أن بيت كفافيس يعد جوهرة أثرية ثمينة فى عروس البحر المتوسط، كما أنه يرصد رحلة أحد أهم الشعراء المصريين اليونانين.

جدير بالذكر أن متحف كفافيس يقع في وسط الإسكندرية وكان مقر إقامة الشاعر اليونانى كفافيس حيث عاش معظم حياته.

وقد افتتح متحف كفافيس بالاسكندرية عام ١٩٩٢ بمبادرة من المؤرخ والكاتب كوستيس موسكوف إلى أن قامت مؤسسة أوناسيس اليونانية بتطويره وترميمه لإعادة افتتاحه مرة أخرى أمس وسط أجواء احتفالية أنيقة.