رياح مثيرة للرمال وسقوط أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد توضح حالة الجو اليوم الاثنين

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في مصر عن تفاصيل طقس اليوم حيث يسود طقس حار على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة على مناطق الجمهورية :-

القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٩ درجة مئوية.

السواحل الشمالية ٢٣ درجة مئوية.

جنوب سيناء ٣١ درجة مئوية.

شمال الصعيد ٣٠ درجة مئوية.

جنوب الصعيد ٣٤ درجة مئوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن ذلك مع فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، واضطراب فى حركة الملاحة البحرية على الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط وارتفاع الأمواج من(٢ :٢.٥ متر)

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر النشرة الجوية والظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين الموافق 13 مايو إلى يوم السبت 18 مايو 2024 والتي جاءت كالتالي:



الأرصاد تكشف حالة الطقس

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة