شيخ الأزهر يزور مسجد السيدة زينب بعد الانتهاء من عمليات التجديد| صور

زار فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم الاثنين، مسجد السيدة زينب بالقاهرة، حيث كان في استقباله الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ولفيف من قيادات وزارة الأوقاف المصرية.

شيخ الأزهر يزور مسجد السيدة زينب

واستعرض وزير الأوقاف لشيخ الأزهر أعمال التجديدات في المسجد والتي امتدّت لتشمل المقصورة الجديدة للضريح، والترميمات الأثرية داخل المسجد وفي ساحاته الخارجية، والزخارف المعمارية، والتطوير الشامل لخدمات المسجد ومرافقه، وباحاته ومآذنه، مطلعا فضيلته على التخطيط العام لعملية التجديد ومراحل تنفيذها.

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره لجهود الدولة وحرصها على رعاية وترميم المساجد والآثار الإسلامية.

وزير الأوقاف: نشكر الرئيس السيسي على تشريفه لافتتاح مسجد السيدة زينب

فيما توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف باسمه وباسم جميع العاملين بوزارة الأوقاف أتوجه بخالص الشكر والتقدير للرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تشريفه لافتتاح مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) صباح أمس الأحد 12/ 5/ 2024م بعد إعادة تطويره تطويرًا شاملا ودقيقًا غير مسبوق ليصبح المسجد صرحًا إسلاميًّا عظيمًا في فن العمارة الإسلامية، ويقف مع ما تم من عمارة بيوت الله (عز وجل) في مصر شاهدا على أعظم عصر في عمارة المساجد بمصرنا العزيزة.

وكما أكد الرئيس السيسي في كلمته خلال الافتتاح أن هذه ثالث مناسبة خلال فترة قصيرة يتم فيها افتتاح تطوير مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) ، وقد سبق أن تم تطوير مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ثم مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) .

وتابع: كما يطيب لي أن نشكر سيادته على عنايته ببيوت الله (عز وجل) وتشييدها وتطويرها بما يليق بحقها وبجمهوريتنا الجديدة ، حيث أعلن سيادته في كلمته اليوم عن خطة كبيرة جدًا لتطوير مساجد آل البيت ومساجد الصحابة الكرام (رضوان الله عليهم جميعًا) والصالحين وسائر المساجد الكبرى والأثرية ، بدءا بمسجد الرفاعي والسلطان حسن ومسجد المواردي ومساجد أخرى كثيرة وصولا إلى القلعة ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ، فجزاه الله عن عمارة بيوت الله (عز وجل) خير الجزاء .

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