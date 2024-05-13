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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أيهما أفضل أداء تحية المسجد أما السنة عند دخول الجامع؟

صدى البلد

هل أصلي السنة أم تحية المسجد إذا دخلت المسجد بين الأذان والإقامة  ؟ .. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك ، وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: إذا دخلت المسجد بعد أذان الظهر مثلا : فصل ركعتي سنة الظهر فهما يجزأن عن ركعتي تحية المسجد ، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال فلا يجلس حتى بصلي ركعتين : فكان يقصد الصلاة قبل أن يجلس حتى ولو كانت من الصلوات الفائتة عليه .

 

هل يأثم من ترك تحية المسجد إذا دخل أثناء خطبة الجمعة

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن صلاة 


هل يجوز الجمع بين تحية المسجد والسنة

ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق يقول :"هل يجوز جمع النوافل مثل تحية المسجد مع الركعتين اللتين بين الأذان والإقامة؟".

أجاب جمعة في فتوى له، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث من دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس تحية للمسجد؛ فقال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس» متفق عليه، ويجوز للمصلي أن يصلي تحية المسجد مع الركعتين اللتين بين الأذان والإقامة؛ نص على ذلك الشافعية وغيرهم.

وأضاف جمعة : قال الحافظ السيوطي في كتابه "الأشباه والنظائر": أحرم بصلاة ونوى بها الفرض والتحية: صحت، وحصلا معا، قال في "شرح المهذب": اتفق عليه أصحابنا، ولم أر فيه خلافا بعد البحث الشديد سنين] اه، وقال في موضع آخر عن التحية مع صلاة أخرى: [تحصل ضمنا ولو لم ينوها] اه، فالمقصود من تحية المسجد عدم الجلوس قبل الصلاة أيا كان نوع الصلاة: مؤداة أو فائتة أو راتبة أو نفلا مطلقا أو مقيدا، لا أنها صلاة مستقلة بذاتها.

الدكتور علي جمعة هل ياثم من ترك تحية المسجد إذا دخل أثناء خطبة الجمعة

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