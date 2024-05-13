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التموين تضيف السكر الحر على بطاقة التموين

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت موقع “صدى البلد ” تغطية خاصة عن أسعار السكر في المجمعات الاستهلاكية و أماكن تواجده . 

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وتختلف أسعار السكر على بطاقات التموين بين السكر المدعم والحر، وكذلك كمية السكر المستحقة للأسرة، حيث يبلغ سعر السكر المدعم على البطاقة 12.60 جنيها، ويستحق كل فرد على بطاقة التموين كيس واحد من السكر بحد أقصى 6 أكياس على البطاقة.

وبالنسبة للسكر الحر، يبلغ سعره على بطاقة التموين 27 جنيها، حيث تستحق الأسرة كيس واحد من السكر إذا كان عدد أفراد البطاقة أقل من 4 أفراد، وتستحق كيسين من السكر الحر إذا كان عدد الأفراد 4 فأكثر.

تسنيم خيري السكر أسعار السكر المجمعات الإستهلاكية

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