يحقق الاكتفاء الذاتي من السكر.. أحمد موسى يكشف بشائر مشروع مستقبل مصر

أثنى الإعلامي أحمد موسى، على إنشاء الدولة المصرية مشروع مستقبل مصر للتنمية الزراعية بمحور الضبعة على طريق مطروح، والذي تم افتتاح موسم الحصاد الخاص به بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من قيادات الدولة.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم إنشاء العديد من الصوامع في مشروع مستقبل مصر لتستوعب زراعة 800 ألف فدان من القمح، وتم إنشاء شبكة طرق عملاقة وتوفير المياه لمشروع مستقبل مصر.

وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بالعقيد طيار بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر؛ في قيادته لمشروع الضبعة، قائلاً: «يدير المشروع بكفاءة وقدرة عالية، وإدارة قوية ويقظة».

وتابع: بهاء الغنام على الرغم من إنه كان طيار، إلا أنه تحدث اليوم بطبيعته الريفية الذي تربى عليها، فجميعنا من أصول ريفية ونعلم أساليب الزراعة جيدًا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أنه تم تحقيق تنمية حقيقية في الدلتا الجديدة لتصل إلى 2.2 مليون فدان، والقوات المسلحة ممثلة في الهيئة الهندسية كانت تعمل على مدار الوقت لتوفير المياه إلى الأراضي.

وأردف: الدولة تنفذ العديد من المشروعات التنموية الزراعية في المحافظات، حيث يتم نقل المياه من الغرب إلى الشرق عبر محطة المحسمة أسفل قناة السويس.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مشروع مستقبل مصر ساهم في إنتاج مليون و100 ألف طن قمح بقيمة 330 مليون دولار، وساهم أيضًا في توفير نحو مليار و375 مليون دولار من فاتورة الاستيراد، حيث أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية تخطت حاجز الـ 4 مليار دولار بعد التعاون مع القطاع الخاص.

واختتم أحمد موسى حديثه: جهاز مستقبل مصر سيساهم في زيادة بنحو 400 ألف طن سكر سنويا إلى السوق المحلي، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر من خلال البنجر، وتم زراعة مساحات كبيرة من التمور والفواكه في المشروع.