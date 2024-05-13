أحمد موسى: مشروع مستقبل مصر وفر مليارًا و375 مليون دولار من فاتورة الاستيراد

علق الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر، قائلا :"افتتاح المشروعات يعطي طاقة إيجابية هائلة، وهذا المشروع هو فعلا مستقبل مصر ومن خير الدولة المصرية".



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ينفذ مشروعات ضخمة وشبكة طرق عملاقة، متابعا أن تم تحويل الصحراء إلى مشروعات خضراء زراعية.



وتابع أحمد موسى، أوجه التحية للعميد بهاء الغنام مدير جهاز مستقبل مصر، على جهوده في هذا المشروع الضخم، مستدركا أن مشروع مستقبل مصر عبارة عن منطقة صناعية وسوق مركزية.



وأشار أحمد موسى، إلى أن مشروع مستقبل مصر وفر مليار و375 مليون دولار من فاتوره الاستيراد، لافتا إلى أن تم زراعة مساحات كبيرة من التمور والفواكه في مشروع مستقبل مصر.