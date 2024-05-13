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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سر بكائها بـ حفل الكويت .. تطوّر مثير في أزمة شيرين وروتانا

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

عادت الأزمات بين شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات مجددًا بعد اتهامها الشركة بتأخير طرح أغانيها خلال لقاءات تليفزيونية عقب حفلها الأخير في الكويت.

وأصدرت شيرين في بيان صحفي لها، تطورات الأزمة بينها وشركة روتانا، وقالت إن الخلافات بينهما لم تنته بالرغم من تسديدها 8 ملايين جنيه لصالح الشركة، وسيكون هناك تحرك للنزاع مجددًا بعد تأخر طرح أغاني الفنانة التي انتهت من تسجيلها منذ فترة طويلة.

وتابع البيان أن شركة روتانا تشترط على شيرين عبد الوهاب تقديم حفلات فنية فقط بالفترة الحالية وأن يكون الاتفاق على الحفلات عن طريق الشركة.

وأكدت شيرين عبد الوهاب في البيان أن سبب انهيارها الهيستيري لها في حفلها الأخير بالكويت يعود لتأخير طرح أعمالها الغنائية الجديدة التي مرهونة لصالح شركة روتانا.

شيرين عبد الوهاب ومصير أعمالها الغنائية

وعلى جانب آخر، كشفت شيرين عبد الوهاب في مقطع فيديو خلال تصريحات تليفزيونية عن تأخر طرح الأغاني قائلة: فيه 3 أغاني جاهزين، وبعدهم بشوية فيه 3 أغاني للصيف، مش عارفه روتانا هتنزلهم امتى، مش عارفة هما موقفين الدنيا ليه؟

شركة روتانا للصوتيات والمرئيات روتانا للصوتيات والمرئيات شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب أغانى شيرين عبد الوهاب

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