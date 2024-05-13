الفصائل الفلسطينية ترحب بقرار مصر بدعم دعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل

رحبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، اليوم الاتنين، بإعلان كل من مصر وتركيا دعمهما الدعوى التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية لوقف الحرب ضد قطاع غزة .

وأشادت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، في بيان لها، بموقف الإمارات الرافض لدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة، وإعلان الإمارات رفض أي خطوة توفر الغطاء للاحتلال وجرائمه البشعة وحصاره لقطاع غزة .

ودعت اللجنة الأشقاء العرب والمسلمين دولاً و حكومات إلى العمل الجاد و الفاعل من أجل كسر الحصار الظالم وقف المأساة الإنسانية التي يعيشها الأهالي في غزة الذين يحرمون من أبسط الحقوق في المأكل والمشرب و العلاج وهناك آلاف الجرحى بلا مستشفيات وبلا دواء ولا أي شكل من أشكال الرعاية الصحية ويمنع الاحتلال سفرهم ويقصف المستشفيات التي كانت تؤويهم.

وقالت اللجنة إن الواجب و المسؤولية يفرضان على الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل الهيئات بسرعة التحرك دون تردد من أجل كسر الحصار ووقف حرب الإبادة الشاملة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.