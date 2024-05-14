برلماني يطالب بإدخال تعديلات تشريعية لتنمية نشاط التمويل العقارى

قال النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب إن السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية.



وطالب عضو النواب خلال تصريحاته لصدى البلد بأهمية إدخال تعديلات تشريعية معززة بإجراءات تنفيذية لتنمية نشاط التمويل العقارى، ودراسة مقترحات المطورين العقاريين.

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وكان قد التقى وزير الإسكان العماني، الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي ، والوفد المرافق له ، هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة ، وعدد من كبار قيادات المجموعة، لبحث سبل التعاون المشترك فى مجال التنمية العمرانية بين الجانبين.