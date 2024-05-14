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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشرات البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

صدى البلد

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 25484 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 30945 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 10969 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 5495 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 7897 نقطة.

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