عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعويض مبدئي 100 ألف جنيه|محامية تسنيم بسطاوي تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم

صدى البلد

قالت أمل أصلان، محامية تسنيم بسطاوي، طبيبة التجمع التي لقيت مصرعها بعد أن صدمتها بسيارة مسرعة، أنها طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم أمام المحكمة.

وأكدت أمل أصلان، في بث مباشر على “صدى البلد”، أن من ضمن طلباتها أمام محكمة جنح التجمع، التعويض المبدئي 100 ألف جنيه في الدعوى المقامة ضد المتهم.

وحصل موقع “صدى البلد” على نص مرافعة دفاع تسنيم بسطاوي.

 كما حصل “صدى البلد” على نص أقوال المتهم بدهس الطبيبة تسنيم بسطاوي في التجمع الخامس.

وجاءت أقوال المتهم في تحقيقات النيابة العام: اسمى عبد الله أحمد عصام الدين،  طالب ومقيم / فيلا 18 ا كمبوند مون فالي - التجمع الأول - القاهرة.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالتسبب خطأ في إصابة المجنى عليها تسنيم عزت بسطاوى، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالك ورعونتك وعدم احترازك ومخالفتك للقوانين واللوائح بأن قدت سيارة بطريقة ينجم عنها الخطر ولم تتبصر خلو الطريق من المارة فصدمت المجنى عليها سالفة الذكر فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالأوراق؟

ج: محصلش.

س: ما تفصيلات وقوع الحادث وما هي ظروف ضبط وعرضك علينا؟

ج اللي حصل إن امبارح 12/2/2024 حوالي الساعة 10 بالليل وأنا ماشي بالعربية بتاعتى رقم ط ص / 438 عند تقاطع شارع الجزيرة في التسعين الجنوبي وعديت اليوترن وماشي في أقصى الشمال واتفاجئت وأنا ماشي بسيدة تعبر الطريق من اليمين من قدام عربية تانى وكانت مسرعة وترددت في العبور وأنا حاولت أفاديها ومعرفتش واصطدمت بيها وحدثت إصابتها، وأنا وقفت على طول ونزلت علشان أطمن عليها لقيت فيها إصابات روحت اتصلت بالإسعاف وجت أخدتها، والشرطة جت وأخدوني وأخدوا العربية وجابونى على القسم وأنا كلمت حد من أهلى علشان يتابع حالة المصابة، وفعلا راحوا واطمنوا عليها وتكفلوا بكل المصاريف في المستشفى الجوي وعملوا المحضر، وجابوني على هنا النهارده، وده كل اللي حصل.


 

التجمع الخامس طبيبة التجمع تسنيم بسطاوي جريمة التجمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

قرارات النيابة في محاولة خطف فتاة أوبر نبيلة عوض للاعتداء عليها| تعرف عليها

مش هتلمسني غير لو موتني.. شقيقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الواقعة

بعد الدولار والذهب| الحكومة توجه ضربة موجعة لـ 7 من مافيا الدواجن.. تفاصيل

عصام الشوالي يعلن توقعاته لمباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا.. فيديو

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024

انفراد.. قـ ـاتل جواهرجي بولاق يكشف تفاصيل ما بعد جريمته

موضوعات متعلقة

والدة تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع: مش هسيب حق بنتي

بملابس ابنتها.. انهيار والدة تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع داخل المحكمة

لماذا أودعت المحكمة المتهم بجريمة الطفلة جانيت مستشفى العباسية.. تفاصيل

سرعة جنونية.. شاهد في قضية تسنيم بسطاوي يدين المتهم| تفاصيل

مشاجرة بين أسرة تسنيم البسطاوي ومحامي المتهم والسبب صادم.. مفاجآت مثيرة

والدة تسنيم بسطاوي: مش عايزة غير حق بنتي والمتهم قتل فرحتي.. فيديو

متفوقة على دفعتها.. محامية تسنيم بسطاوي تفجر مفاجأة أمام المحكمة

قرار قضائي عاجل ضد المتهم المتسبب في وفاة تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع

ترشيحاتنا

تركيا تنضم لجنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

بالمستندات.. محامى شيرين عبد الوهاب يحسم تطورات أزمتها مع روتانا

الزراعة: متابعة حصاد وتوريد القمح للتأكد من عدم وجود أي عقبات

الكرملين يكشف مدى تأثير تغييرات وزارة الدفاع على الحرب بأوكرانيا

العدل الدولية: جلسات استماع الخميس والجمعة حول الأبادة الجماعية في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتحبي الرقص وخايفة على ضهرك.. نصائح لسلامة العمود الفقري عند أدائه

نانسي صلاح في إطلالة جديدة على البحر

إشارات صامتة يرسلها جسدك لتعزز ثقتك بنفسك| تفاصيل

نص مقلية ومقرمشة .. تخزين البطاطس بطريقة البوم فريت

فيديو

انتبهي.. طريقتان في المشي تجعلانك فريسة للمتحـ.رش أو المغتصـ.ب| تعرفي عليهما

في عيد ميلاده 84.. سر الانسجام الفني بين يسرا وعادل إمام

بسبب زوجته.. سجن صاحب صورة الفستان المثير للجدل

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-