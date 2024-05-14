تعويض مبدئي 100 ألف جنيه|محامية تسنيم بسطاوي تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم

قالت أمل أصلان، محامية تسنيم بسطاوي، طبيبة التجمع التي لقيت مصرعها بعد أن صدمتها بسيارة مسرعة، أنها طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم أمام المحكمة.

وأكدت أمل أصلان، في بث مباشر على “صدى البلد”، أن من ضمن طلباتها أمام محكمة جنح التجمع، التعويض المبدئي 100 ألف جنيه في الدعوى المقامة ضد المتهم.

وحصل موقع “صدى البلد” على نص مرافعة دفاع تسنيم بسطاوي.

كما حصل “صدى البلد” على نص أقوال المتهم بدهس الطبيبة تسنيم بسطاوي في التجمع الخامس.

وجاءت أقوال المتهم في تحقيقات النيابة العام: اسمى عبد الله أحمد عصام الدين، طالب ومقيم / فيلا 18 ا كمبوند مون فالي - التجمع الأول - القاهرة.

س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالتسبب خطأ في إصابة المجنى عليها تسنيم عزت بسطاوى، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالك ورعونتك وعدم احترازك ومخالفتك للقوانين واللوائح بأن قدت سيارة بطريقة ينجم عنها الخطر ولم تتبصر خلو الطريق من المارة فصدمت المجنى عليها سالفة الذكر فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالأوراق؟

ج: محصلش.

س: ما تفصيلات وقوع الحادث وما هي ظروف ضبط وعرضك علينا؟

ج اللي حصل إن امبارح 12/2/2024 حوالي الساعة 10 بالليل وأنا ماشي بالعربية بتاعتى رقم ط ص / 438 عند تقاطع شارع الجزيرة في التسعين الجنوبي وعديت اليوترن وماشي في أقصى الشمال واتفاجئت وأنا ماشي بسيدة تعبر الطريق من اليمين من قدام عربية تانى وكانت مسرعة وترددت في العبور وأنا حاولت أفاديها ومعرفتش واصطدمت بيها وحدثت إصابتها، وأنا وقفت على طول ونزلت علشان أطمن عليها لقيت فيها إصابات روحت اتصلت بالإسعاف وجت أخدتها، والشرطة جت وأخدوني وأخدوا العربية وجابونى على القسم وأنا كلمت حد من أهلى علشان يتابع حالة المصابة، وفعلا راحوا واطمنوا عليها وتكفلوا بكل المصاريف في المستشفى الجوي وعملوا المحضر، وجابوني على هنا النهارده، وده كل اللي حصل.



