زيزو أفضل من شيكا.. ناقد رياضي يصدم جماهير الزمالك

نشر الناقد الرياضي خالد طلعت إحصائية عن أرقام زيزو وشيكابالا مع الزمالك.

وكتب طلعت من خلال حسابه على فيس بوك:" زيزو يتفوق على شيكابالا في عدد الأهداف الأفريقية مع الزمالك"

زيزو ساهم في 25 هدفا أفريقيا مع الزمالك (سجل 11 وصنع 14) في 6 مواسم فقط.

شيكابالا ساهم في 24 هدفا أفريقيا فقط مع الزمالك (سجل 10 وصنع 14) في 20 موسما.



وانتهت مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، بفوز الفريق صاحب الأرض والجمهور بهدفين مقابل هدف، في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية.



سجل البوركينابي إيسوفو دايو وعادل تاحيف هدفي نهضة بركان في الدقيقتين 13 و32، فيما أحرز التونسي سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، ليجدد آمال الفريق الأبيض.