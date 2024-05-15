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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بسبب المنتجات الداعمة لإسرائيل| أم خالد بمرمى النيران.. ما القصة؟

صدى البلد

أثارت أم خالد حالة من الغضب الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب استخدامها الدائم لمنتجات مقاطعة وتبرير موقفها.

ام خالد 

أم خالد تتعرض لهجوم بسبب إسرائيل

تصدّر اسم أم خالد تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها في أحد اللايفات ترد على متابعة تخبرها عن سبب استخدامها منتجات مقاطعة، لترد عليها: طعم المنتجات التانية وحش.

وقالت إحدى مستخدمي السوشيال ميديا: كنت فاتحة تيك توك بعمل بلوكات، لقيت أم خالد طالعة لايف فقلت قبل البلوك أقولها كوفي ميكس مقاطعة، لقيت ناس كتير بتقول.

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كيف ردت أم خالد على الهجوم عليها؟

ردت وقالت: إحنا مش بنقاطع كل حاجة البدائل طعمها وحش وأنا حرة وأعمل اللي أنا عايزاه وربنا اللي هيحاسبني، وبعدين مش مقاطعتي أنا اللي هتمنع اللي بيحصل، وقالت لفظيًا: أنا عمري ما قولت إني مقاطعة عشان تحاسبوني، وفيه ناس بتقولي اتكلمي عن فلسطين وغزة وأنا عمري ما هتكلم أنا مليش في المواضيع دي.

وأثار هذا غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالاستمرار في حملة المقاطعة التي دشنت ضد المشاهير متجاهلين دعم القضية أو الذين أعلنوا عن منتجات مقاطعة.

ام خالد 

هل ستخسر أم خالد جمهورها؟

وفي سياق متصل، دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة مقاطعة المشاهير على السوشيال ميديا والبلوجر غير الداعمين للقضية الفلسطينية، حيث تصدرت عبارة مقاطعة المشاهير التريند خلال الأيام الماضية.

وجاءت تلك الحملة بعد الحملة التي انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية، ضد المشاهير المشاركين في حفل ميت غالا، حيث دعوا بمقاطعة كل من شارك فيها دون دعم القضية الفلسطينية، وامتدت تلك الحملة لتشمل مشاهير السوشيال ميديا والبلوجر.

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