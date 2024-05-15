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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طبق رئيسي لسفرتك.. طريقة عمل أرز بالسمك

أرز بالسمك
أرز بالسمك

يمكن تقديم رز السمك كوجبة رئيسية أو إضافة بعض السلطات أو الخضار المشوي جانبه، يعتبر هذا الطبق لذيذ ومغذي ويمكن تناوله ساخنًا أو باردًا يقدمه الشيف محمود العمدة .

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طريقة عمل رز بالسمك

المكونات:

2 كوب من الأرز البسمتي
4 كوب من الماء
500 غرام من سمك القد أو سمك السلمون، مقطع إلى شرائح
عصير ليمونة واحدة
2 ملعقة صغيرة من الملح
1/2 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
1/2 ملعقة صغيرة من الكركم
1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة
2 فصوص ثوم مفرومة
2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
بقدونس مفروم للتزيين (اختياري)

طريقة عمل رز بالسمك

قم بغسل الأرز جيدًا تحت الماء البارد لإزالة النشا الزائد. ثم اتركه جانبًا ليتجف قليلاً.


في قدر كبير، سخن زيت الزيتون على نار متوسطة. أضف البصل والثوم وقلبهما حتى يصبحان طريين وشفافين.


أضف شرائح السمك إلى القدر وقلبها لمدة دقيقتين لتتبل بنكهة البصل والثوم.


أضف عصير الليمون والملح والفلفل الأسود والكركم إلى السمك، وقلب المكونات معًا لتوزيع التوابل.
أضف الماء إلى القدر واتركه يغلي.


بمجرد أن يبدأ الماء في الغليان، قم بإضافة الأرز المجفف وقلبه جيدًا.


ارفع الحرارة إلى درجة الغليان، ثم اغطِ القدر وخفِّض الحرارة إلى الحد الأدنى. اترك الأرز يطهى لمدة 15-20 دقيقة أو حتى ينضج ويمتص الماء تمامًا.


بمجرد أن ينضج الأرز، اطفئ النار واتركه مغطى لمدة 5 دقائق إضافية ليتم تبخيره.


قبل التقديم، قم بتفكيك حبات الأرز بشوكة لتفصلها عن بعضها البعض. ثم قم بترتيب شرائح السمك على الوجه ورش بقليل من البقدونس المفروم للتزيين إذا رغبت.

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