قبل انطلاقها غدا| ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة

تنطلق غدا الخميس الموافق 16 مايو 2024 امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمدارس محافظة القاهرة حسب جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 المعلن رسميا من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد تفاصيل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

الخميس 16 مايو : اللغة العربية والخط والإملاء + التربية الدينية

السبت 18 مايو : الدراسات الاجتماعية

الاحد 19 مايو : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الاثنين 20 مايو : العلوم

الثلاثاء 21 مايو : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الأربعاء 22 مايو : الهندسة

ومن جانبه .. حذر أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 سواء مع المراقبين أو الطلاب .

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على إتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الإمتحانات فى هذا الشأن والتى تصل إلى إلغاء الإمتحان للطالب وقد تصل إلى الحبس والغرامة ، بالإضافة إلى مواصلة الإجراءات الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات بكل دقة وعناية.

كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على مديري عموم الإدارت التعليمية بضرورة مكافحة كافة أعمال الإخلال بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 وضبط العملية الإمتحانية والإلتزام بالتنبيه المشدد على جميع الطلاب والعاملين بعدم حيازة أجهزة هواتف المحمول أو غيرها أو أجهزة الإتصال أو الإستقبال السلكية أو أى من أجهزة التقنية الحديثة أو أى وسيلة أخرى تساعد فى خرق سرية الإمتحانات .

وطالب مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، جموع الطلاب بالإبتعاد عن محاولات الغش أو الشروع فى الغش في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم ، وحتى لا يتعرضوا لعقوبة الحرمان من الإمتحان ، حيث سيحرم الطلاب المخالفون من أداء الإمتحان .

ويبلغ اجمالي عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، بمدارس محافظة القاهرة عدد (٢٠٠١١٩) طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات فى (١٢٢٣) لجنة موزعة على الإدارات التعليمية ال٣٥ الموجودة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة