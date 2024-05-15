ريال مدريد يستعد لنهائي دوري الأبطال.. وأنشيلوتي يعيش أفضل حالاته

يفكر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بالفعل في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام بروسيا دورتموند، وقال إن الفوز الكبير 5 - 0 على ألافيس، الثلاثاء، في دوري الدرجة الأولى الإسباني كان تجربة قوية قبل النهائي الأوروبي في ويمبلي.

ويعتقد أنشيلوتي أن فريقه، الذي فاز بالفعل بلقب الدوري الإسباني للمرة 36 ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على بايرن ميونيخ، في أفضل حالاته.

وقال المدرب الإيطالي: «هذه المباريات مهمة للحفاظ على الإيقاع والتحفيز واللعب الجيد. يتبقى أسبوعان. الآن سنستريح لبضعة أيام، وسنقوم ببعض العمل البدني في الأسبوع المقبل».

وأضاف، في مؤتمر صحافي: «في الأسبوع الثاني سنركز على الجوانب الخططية، بالنسبة لي بصفتي مدرباً، أَعدُّه أفضل موسم. كان الفريق رائعاً، وفزنا بلقب الدوري عن جدارة. السعادة لا تسَعنا، لكن علينا مواصلة الاستعداد لأننا لم نلعب بعدُ أهم مباراة».

ويملك ريال، الذي لم يخسر في جميع المسابقات منذ يناير، 93 نقطة من 36 مباراة في الدوري الإسباني، وهو ما أرجعه أنشيلوتي إلى المواهب الشابة في الفريق.

وقال: «هذا الفريق يزخر بالمواهب. يتمتع اللاعبون الشبان بجودة عالية. وأمام هذا الفريق فرصة لمواصلة كتابة التاريخ مستقبلاً بالنظر إلى قيمة اللاعبين الشبان الموجودين حالياً».

وتحدّث المدرب أيضاً عن مستقبل لاعب الوسط الألماني، توني كروس، الذي عاد إلى منتخب بلاده بعد اعتزال اللعب الدولي لثلاث سنوات، وسينتهي عقده مع ريال مدريد في نهاية الموسم.

وقال أنشيلوتي: «لا نشعر بالقلق في الوقت الحالي إزاء مستقبل كروس، لا أنا ولا النادي ولا توني. حتى الأول من يونيو، هذه مسألة ثانوية. نفكر الآن في الفوز بدوري أبطال أوروبا»