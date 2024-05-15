عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يستعد لنهائي دوري الأبطال.. وأنشيلوتي يعيش أفضل حالاته

انشلوتي
انشلوتي

يفكر كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بالفعل في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام بروسيا دورتموند، وقال إن الفوز الكبير 5 - 0 على ألافيس، الثلاثاء، في دوري الدرجة الأولى الإسباني كان تجربة قوية قبل النهائي الأوروبي في ويمبلي.

txt

صدى البلد ترصد افتتاح محطات المترو الجديدة| صور

txt

الناتو يحذر جورجيا من مشروع قانون "العملاء الأجانب"

ويعتقد أنشيلوتي أن فريقه، الذي فاز بالفعل بلقب الدوري الإسباني للمرة 36 ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على بايرن ميونيخ، في أفضل حالاته.

وقال المدرب الإيطالي: «هذه المباريات مهمة للحفاظ على الإيقاع والتحفيز واللعب الجيد. يتبقى أسبوعان. الآن سنستريح لبضعة أيام، وسنقوم ببعض العمل البدني في الأسبوع المقبل».

وأضاف، في مؤتمر صحافي: «في الأسبوع الثاني سنركز على الجوانب الخططية، بالنسبة لي بصفتي مدرباً، أَعدُّه أفضل موسم. كان الفريق رائعاً، وفزنا بلقب الدوري عن جدارة. السعادة لا تسَعنا، لكن علينا مواصلة الاستعداد لأننا لم نلعب بعدُ أهم مباراة».

ويملك ريال، الذي لم يخسر في جميع المسابقات منذ يناير، 93 نقطة من 36 مباراة في الدوري الإسباني، وهو ما أرجعه أنشيلوتي إلى المواهب الشابة في الفريق.

وقال: «هذا الفريق يزخر بالمواهب. يتمتع اللاعبون الشبان بجودة عالية. وأمام هذا الفريق فرصة لمواصلة كتابة التاريخ مستقبلاً بالنظر إلى قيمة اللاعبين الشبان الموجودين حالياً».

وتحدّث المدرب أيضاً عن مستقبل لاعب الوسط الألماني، توني كروس، الذي عاد إلى منتخب بلاده بعد اعتزال اللعب الدولي لثلاث سنوات، وسينتهي عقده مع ريال مدريد في نهاية الموسم.

وقال أنشيلوتي: «لا نشعر بالقلق في الوقت الحالي إزاء مستقبل كروس، لا أنا ولا النادي ولا توني. حتى الأول من يونيو، هذه مسألة ثانوية. نفكر الآن في الفوز بدوري أبطال أوروبا»

أنشيلوتي أبطال أوروبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي: وصول 14 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"

مفاجأة من الجمارك.. احصل على سيارة مستوردة بالرقم القومي

الاهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في نهائي إفريقيا

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

التفاصيل الكاملة لتشغيل أول تاكسي كهربائي في مصر يكشفها وزير النقل.. صور

بعد تراجعها.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

قرار عاجل بشأن تصالح مرتضى منصور مع عبد الناصر زيدان.. تفاصيل

لما تفحمهم يعملوا نفسهم مظلومين.. الغندور يفتح النار على الأهلي

ترشيحاتنا

الجيش الروسي يعلن السيطرة على 3 بلدات جديدة في أوكرانيا

الرئيس التايواني الجديد: مستعد للحوار مع الصين "دون شروط مسبقة"

وزير الآثار: المتحف المصري الكبير جاهز لـ الاحتفالات

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في رام الله

مسئولون أمريكيون يكشفون عن عزم أمريكا إرسال أسلحة لإسرائيل دون تحديد وقت

ريال مدريد يستعد لنهائي دوري الأبطال.. وأنشيلوتي يعيش أفضل حالاته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتضنته ودمعت عيناها.. ماذا قدم خطيب سلمى أبو ضيف لها عندما طلبها للزواج؟

بعد إعلان خطوبتها.. معلومات لا تعرفها عن سلمى أبو ضيف

اشتغلت النهاردة| تعرف على أسعار تذاكر محطات المترو الجديدة

راقب شربه للماء.. نصائح للحفاظ على رطوبة حيوانك الأليف في الصيف

فيديو

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطوبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-