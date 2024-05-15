إصابة عامل سقط به أسانسير من الدور السادس في المنصورة

أصيب عامل صيانة بإصابات متفرقة إثر سقوط اسانسير به داخل عمارة الأوقاف بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية وجرى نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

كانت مديرية أمن الدقهلية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بسقوط اسانسير داخل عمارة الأوقاف بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة وإصابة شخص.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة شخص يدعى محمود صلاح متولي محمد 43 عامًا عامل صيانة و مقيم بقرية طناح التابعة لمركز المنصورة بإشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه كسر بالحوض، وكسر بالقدمين عقب سقوط اسانسير وهو بداخله من الطابق السادس في عقار مكون من 8 طوابق.

وتم نقل المصاب لمستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.