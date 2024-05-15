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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن: تفاصيل خطوبة سلمى أبو ضيف.. أحمد حاتم يتحدث عن تجربة انفصاله

صدى البلد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها.

رانيا يوسف تنتهي من تصوير " السرداب ".. صور

أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن الانتهاء من تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “السرداب”، اليوم، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام . 

ونشرت رانيا يوسف عبر صفحتها على موقع “إنستجرام” صورا لها أثناء استعدادها لتصوير آخر مشاهدها اليوم. 

 

أعلنت خطوبتها.. تعرف على إدريس عبدالعزيز خطيب سلمى أبو ضيف

أثارت الفنانة سلمى أبو ضيف حالة من الجدل الواسع بسبب إعلان خطوبتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، على إدريس عبد العزيز الذى نرصد بعض المعلومات عنه.

إدريس عبد العزيز تخرج فى إحدى كليات لإدارة الأعمال وعمل فى عدد من الدول “سويسرا، وإسبانيا، وبريطانيا، وألمانيا، والإمارات”.

ويحمل إدريس عبد العزيز الجنسية السويسرية، وكان شريكا فى شركة BrickVest البريطانية للعقارات.

 

احتضنته ودمعت عيناها.. ماذا قدم خطيب سلمى أبو ضيف لها عندما طلبها للزواج؟

نشر إدريس عبد العزيز، خطيب سلمى أبو ضيف، مقطع فيديو التقطه أحد أصدقائه له ولسلمى بينما كان يقدم لها خاتم الألماس طالبا منها الزواج به.

وقالت سلمى أبو ضيف خلال الفيديو: “سأتزوج”، ويسمع صوت تصفيق من المتواجدين حولهما، وفي نهاية الفيديو، تبدو علامات التأثر واضحة على الفنانة الشابة، حيث احتضنت إدريس ودمعت عيناها، كما نشر صورة أخرى لهما، كانت قد نشرتها صديقته وكتبت عليها أن صديقها العزيز سيتزوج.

 

بسبب الإقبال الجماهيري.. حفل إضافي لعمر خيرت بقصر عابدين

أعلنت الجهة المنظمة لحفل الموسيقار عمر خيرت بقصر عابدين عن تقديمها حفلا إضافيا، بعد نفاذ الحفل المقرر إقامته يكون 7 من الشهر المقبل. 

ومن المقرر أن يكون الحفل الإضافي المقرر ان يقام للفنان عمر خيرت في اليوم التالي للحفل الأول، على أن يكون الحضور في كليهما بالملابس الرسمية. 

 

كنت ظالم.. أحمد حاتم يتحدث عن تجربة انفصاله

حل الفنان أحمد حاتم ضيفا على برنامج “اتكلم”، من تقديم الإعلامي أنس بوخش، حيث تحدث عن تجربة انفصاله. 

وقال أحمد حاتم: “اتجوزت لمدة 3 سنوات وكنت في نسخة مش حلوة مني، ممكن أكون ظالم حتى لو ده مش باين بس دي حقيقة الأمر، والطرف اللي معايا مكنش مبسوط ودي مش عادتي، وتجربة الجواز خلتني أقف وقفة كبيرة، واتعلمت أعمل اللي مقتنع بيه بطريقة صعبة واتعلمت ده في حد وقولتلها، ومش عايز أجربه تاني”.

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