الذكرى 76 لنكبة فلسطين.. مظاهرات في الضفة ولبنان.. وبيانات قوية للأزهر والتعاون الإسلامي

تحل اليوم واحدة من أسوأ الذكريات في التاريخ الإنساني الحديث، وهي الذكرى الـ ٧٦ لنكبة فلسطين وإعلان قيام دولة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، والتي تأتي هذا العام متزامنة مع اشتداد العدوان الصهيوني الإرهابي على قطاع غز

وأكد الأزهر الشريف في بيان له؛ إن الكيان الصهيوني اغتصب أرض فلسطين التاريخية، وهجَّر الفلسطينيين، وأجبرهم على ترك أرضهم وديارهم بالقوة والإرهاب وسط صمت دولي مقيت، وما أشبه الليلة بالبارحة، فلا يزال الكيان الصهيوني يسير على خطى أسلافه، في عدوان أتى على البشر والحجر، وقتل عشرات الآلاف، ودمر المدن والأحياء ودُور العبادة والمستشفيات، وأجبر أكثر من مليوني شخص على النزوح، على مسمع ومرئى من المجتمع الدولي، الذي لا يزال متغافلًا عن أبسط حقوق الشعب الفلسطيني في الحياة سالمًا على أرضه.

فيما أكدت منظمة التعاون الإسلامي، أن النكبة الفلسطينية لا تزال حية في الذاكرة الفردية والجماعية للأمة الإسلامية، باعتبارها علامة قاتمة في الضمير الإنساني وانتكاسة لقيم الحرية والعدالة، لما سببته من مآسٍ إنسانية وتشريد جماعي وإنكار للحقوق الوطنية.

بينما حركة الجهاد الإسلامي قالت : رايتنا لم تنكسر وإرادتنا لم تتزعزع وشعبنا ما زال يقاوم بكل شجاعة وإصرار من أجل تحرير أرضنا واستعادة حقوقنا المشروعة.

وأضافت "رغم دعم القوى الظالمة للاحتلال وعلى رأسها الإدارة الأمريكية والحكومات الغربية التي تمده بكل أدوات القتل والعدوان وتوفر له كل مقومات الهمجية لن يستطيع كسر إرادتنا أو طمس هويتنا.

وتابعت : نستذكر كل آلام شعبنا وتضحياته خلال مسيرة جهاده الطويل والمجازر العديدة التي ارتكبها الاحتلال على مدى عقود ونستذكر أيضاً بكل فخر واعتزاز صمود أبناء شعبنا في الداخل والخارج.

وأردفت "صمود شعبنا على مدى 76 عاماً، أثبت للعالم أجمع تمسك شعبنا بأرضنا، واستعدادنا للتضحية في سبيل مقدساتنا، وكشف زيف الكيان وهشاشته ووهنه، وفضح أكاذيب المقولات الغربية وما يسمى بالمؤسسات الدولية، وأثبت للعالم أن النازية والفاشية والعنصرية ومنتجاتها هي صناعة غربية بامتياز.



بينما دعت نقابات عمالية أمريكية ومنظمات طلابية إلى المشاركة في فعاليات إحياء ذكرى النكبة في ساحة الاعتصام الطلابي داخل حرم جامعة واشنطن.

واحي عدد من الفلسطينين في الضفة الغربية الذكري ال 76 للنكبة بتنظيم عدد المسيرات والتي قابلتها قوات الاحتلال بعنف شديد حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب أيسر محمد صافي، اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات عند حاجز بيت إيل العسكري شمال مدينة البيرة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي مقتضب، ان الشاب استشهد برصاص الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

فيما أفاد شهود عيان، بأن مواجهات اندلعت عند حاجز بيت أيل شارك فيها عدد من الشبان بينهم طلبة من جامعة بيرزيت، عقب مسيرة انطلقت صوب الحاجز، وذلك في ذكرى النكبة الفلسطينية.

كما احي أعضاء من اللجنة المركزية والتنفيذية بوضع إكليلاً من الزهور على ضريح الراحل ياسر عرفات في الذكرى 76 على النكبة.



كما دعت فصائل المقاومة الفلسطينية إلى موقف عربي وإسلامي داعم للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية في الحرية والاستقلال والعودة ورفض المشروعات التي تنتقص هذه الحقوق وممارسة كل أشكال الضغط من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية وانسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من قطاع غزة وإدخال المساعدات وعودة النازحين والإفراج عن الأسرى وإعادة إعمار ما دمره العدوان.

و أصدر نادي الأسير الفلسطيني بيانا؛ في الذكرى 76 على النكبة المستمرة أوضحت فيه ان عدد الأسرى الذين يقضون أحكامًا بالسّجن المؤبد ومن يُتوقع أن تصدر بحقهم أحكامًا بالسجن المؤبد 600 في سجون الاحتلال.

ويبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين بشكل متواصل منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو (21) وذلك بعد استشهاد الأسير المفكر وليد دقة، وأقدمهم الأسير محمد الطوس المعتقل منذ عام 1985، إضافة إلى (11) أسيرًا من محررين صفقة (وفاء الأحرار)، الذين اعتقلوا منذ ما قبل توقيع اتفاقية (أوسلو) وأفرج عنهم ضمن الصفقة عام 2011، وهم من بين عشرات المحررين الذين أعيد اعتقالهم عام 2014، أبرزهم الأسير القائد نائل البرغوثي الذي أمضى أطول فترة اعتقال ما مجموعه (44) عامًا من بينها (34) عامًا بشكل متواصل.

ومن جانبه؛ أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن "وعي شعبنا وتمسكه بأرضه ووطنه سيُسقِطان كل محاولات التهجير المستمرة منذ النكبة، وليس آخرها مخططات تهجير أهلنا في غزة بعد 8 أشهر من عمليات التدمير المُمَنهج والإبادة الجماعية المستمرة والتي تسببت بأكثر من 100 ألف من الشهداء والجرحى."

وشدد مصطفى في تصريحاته، اليوم الأربعاء، لمناسبة ذكرى النكبة، على أن "تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة بما فيها القدس لن يدفع شعبنا إلى الركوع والاستسلام والرحيل، وسيصمد شعبنا وقيادته في وجه التهديدات الإسرائيلية كما صَمد طيلة العقود الماضية."

وفي لبنان؛ نظمت مسيرة جماهيرية في بيروت دعماً لغزة وفي ذكرى النكبة بدعوة من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.