دعاء الشكر للمولود الجديد.. هم زينة الحياة الدنيا ردد هذه الكلمات

دعاء الشكر للمولود الجديد، كل من يرزق بمولود جديد عليه أن يشكر الله عز وجل على ما أعطاه فهم زينة الحياة الدنيا فهم مصدر الحب والعطاء لأنهم بهجة ورمز الطهارة والوارد في كتب الفقهاء عندما يرزق الإنسان بمولود جديد عليه أن يقول بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشدّه، ورزقت برّه .. دعاء الشكر للمولود الجديد في السطور التالية.



دعاء الشكر للمولود الجديد بارك الله لك، وبارك عليك، أو جزاك الله خيراً ورزقك مثله، أو أجزل ثوابك، ونحو هذا.

ويردّ عليه المهنّأ فيقول : بارك الله لك وبارك عليك وجزاك الله خيرا ورزقك الله مثله وأجزل ثوابك.

-اللهم أجعله من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم ولا خوف عليهم، ولا هم يحزنون بارك الله لك في الموهوب لك وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه واحفظه، وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى.

- اللهم نحمدك على ما رزقتنا به من فضلك ولك الشكر على ما أنعمت به علينا من كرمك. الحمد لله على ما أعطى ورزق.

ويستحب أيضًا في دعاء الشكر للمولود الجديد اللهم اجعله من الصالحين. حمداً لله الخالق الوهاب، الذي رزقنا بابننا الذي زين الحياة بقدومه.

- بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشدّه ورزقت بره، الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنه ، اللهم يسّر ولا تعسر، الدنيا حلوت بقدومك يا صغيري جعلك الله من عباده الصالحين البارين.



-اللهمّ بارك لي في أولادي ولا تضرهم ووفّقهم لطاعتك وارزقني برهم اللهم اجعلنا وإياهم من الموسع عليهم الرزق الحلال المعوذين من الذل بك، والمجازين من الظلم بعدلك، والمعافين من البلاء برحمتك والمعصومين من الذنوب والزلَل والخطأ بتقواك، الموفقين للخير والرشد والصواب بطاعتك، والمحال بينهم وبين الذنوب بقدرتك، التَاركين لكل معصية.

- نحمدك اللهم على البلاء، ونحمدك على الخير، ونحمدك على الصحة والمرض، ونحمدك على الرزق والكرم.

ونحمدك على لسان يحمدك، وأصابع تسبحك، ياذا الجلال والكرم والجود والإحسان. بك نستعين ونحمدك على عونك، وبك نستجير ونحمدك على إشارتك، فاللهم لك الحمد ولك الفضل والمنّ وحدك.

- ويمكن أن يقول أيضا في دعاء الشكر للمولود الجديد اللهم حسن أخلاقه، واملأ قلبه نوراً وحكمة، اللهم أهّله لقبول كلّ نعمة، وأصلحهم وأصلح به الأمّة اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لوالديه، واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى.

- اللهم احفظه بعينك التي لا تنام واكنفه بعزك الذي لا يرام واحرسه من عيون الإنس والجان ببركة بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم ارزقه جمال الخلق والخُلق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة.

-اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظاً في الدّنيا والآخرة اللهم حَبب إليهم الإيمان وزيّنه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الرّاشدين اللهم علِق قلوبهم بالمساجد وبطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجه إليك وأحبك ورغب إليك.

-ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّة أعين، واجعلنا للمتقين إماماً اللهم اغفر ذنوبهم، اللهمّ وطهر قلوبهم، اللهم حصِن فروجهم اللهم حسَن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نوراً وحكمة، وأهلهم لقبول كلّ نعمة، وأصلحهم وأصلح بهم الأمّة اللهم واجعلهم حفظة لكتابك، ودعاة في سبيلك، ومجاهدين في سبيلك، ومبلِّغين عن رسولك صلى الله عليه وسلم.

-اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظاً في الدّنيا والآخرة اللهم حَبب إليهم الإيمان وزيّنه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الرّاشدين اللهم علِق قلوبهم بالمساجد وبطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجه إليك وأحبك ورغب إليك.

-ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرّة أعين، واجعلنا للمتقين إماماً اللهم اغفر ذنوبهم، اللهمّ وطهر قلوبهم، اللهم حصِن فروجهم اللهم حسَن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نوراً وحكمة، وأهلهم لقبول كلّ نعمة، وأصلحهم وأصلح بهم الأمّة اللهم واجعلهم حفظة لكتابك، ودعاة في سبيلك، ومجاهدين في سبيلك، ومبلِّغين عن رسولك صلى الله عليه وسلم.

دعاء الشكر

دعاء الشكر، على المسلم أن يكون حامدا شاكرا يكثر من حمده لله عزو جل على ما رزقه من ذرية ومن أموال وعافية ورزق، وستر، ودعاء الشكر مطلوب في أي وقت ، ومستحب تكراره في السراء والضراء ، في الحزن وفي الفرح، ويمكن للمسلم أيضا أن يصلي ركعتين شكر لله في الثلث الأخير من الليل.

وفي دعاء الشكر يقول المسلم نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي قال تعالى: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ.

- اللهم ارضنا بقضائك وبما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء.

- اللهم يا من لطفه بخلقه شامل، وخيره لعبده واصل، لا تخرجني وذريتي وأهلي وأحبابي من دائرة الألطاف، وآمنا من كل ما نخاف، وكن لنا بلطفك الخفى الظاهر، الحمد لله الحنان المنان، الحمد لله مالك خزائن السماوات والأرض، الحمد لله حمداً يوافي كرمه وجوده. الحمد لله له الملك وله الفضل وله المنة وله الإحسان على ما رزقتنا.

-ويقول المسلم في دعاء الشكر أيضًا اللهم لكَ الحمدُ كالذي تقولُ وخيرًا ممَّا تقولُ، اللهم لكَ صلاتي ونُسُكي ومَحْياي ومَماتي، وإليكَ مآبي، ولكَ ربِّ تُراثي".

-الحمدُ للهِ عددَ ما خلقَ والحمدُ للهِ ملء ما خلق والحمدُ للهِ عدد ما في السماوات وما في الأرضِ والحمدُ للهِ ملءَ ما أحصَى كتابُه والحمدُ للهِ عددَ كلِّ شيءٍ". الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة الحمد لله أن جعلتني مسلما، الحمد لله على نعمة البيت المسلم والصحبة المسلمة والمجتمع المسلم والبلد المسلم.

- اللهم إن شكرك نعمة، تستحق الشكر، فعلّمني كيف أشكرك، الحمد لله كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله رب العالمين خلق اللوح والقلم، وخلق الخلق من عدم، ودبر الأرزاق والآجال بالمقادير. وحكم وجمل الليل بالنجوم في الظُلَم.

- اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفهاكيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم.

