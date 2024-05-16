وفاة محام شاب أثناء مرافعته في المحكمة.. تفاصيل صادمة

لم يكن المحامي الشاب، يتخيل وهو متوجه إلى المحكمة للدفاع عن أحد المتهمين، أن هذه الجلسة التي سيترافع بها، ستكون الجلسة الأخيرة لها في الدنيا، وأنه لن يعود بعدها إلى داره في الدنيا، ولكنه سيتوجه بعدها محمولا على الأعناق إلى داره في الآخرة، تاركا خلفة زوجة و3 أبناء صغار.

تفاصيل الواقعة

توفي محام شاب بسكتة قلبية، أثناء تواجده داخل محكمة بنها في محافظة القليوبية، لحضور إحدى الجلسات وتم نقله إلي المستشفى.



وبحسب شهود عيان، سقط المحامي محمود مجدي، على الأرض فجأة، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يتمكن المسعفون من التعامل معه.



وذكرت التحريات الأولية لدى الشرطة أنه أثناء تواجده داخل محكمة بنها لمتابعه أحد جلسات القضايا المنظورة أمام المحكمة، أصيب بسكتة قلبية وسقط على الأرض، وتم نقله إلى مستشفي بنها الجامعي ولفظ أنفاسه الأخيرة.



وأبلغ الأمن الموجود لتأمين محكمة بنها غرفة العمليات بالواقعة، وسقوط شخص على الأرض داخل المحكمة، وتم نقله لمستشفي الجامعي.



يذكر أن المحامى المتوفى متزوج ولديه 3 أطفال صغار، ومقيم قرية المريج مركز شبين القناطر.