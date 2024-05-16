عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رسميا.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 16 مايو 2024

صدى البلد


 


يقدّم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 16 مايو 2024، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

 

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 46.84 جنيها في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

خبير: انخفاض سعر الدولار مع استلام الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة

أسعار الدولار تهبط لأدنى مستوى لها منذ تحديد سعر عادل للجنيه

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 46.79 جنيه للشراء، مقابل 46.92 جنيه للبيع.


سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 46.83 جنيه للشراء، مقابل 46.93 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 46.83 جنيه للشراء، مقابل 46.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 46.83 جنيه للشراء، مقابل 46.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 46.80 جنيه للشراء، مقابل 46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 46.80 جنيه للشراء، مقابل 46.90 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 46.80 جنيه للشراء، مقابل 46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 46.83 جنيه للشراء، مقابل 46.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 46.83 جنيه للشراء، مقابل 46.93 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في المصرف المتحد: 46.78 جنيه للشراء، مقابل 46.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 46.80 جنيه للشراء، مقابل 46.90 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار

سعر الدولار في ميد بنك : 47.55 جنيه للشراء، مقابل 47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات: 46.70 جنيه للشراء، مقابل 46.80 جنيه للبيع.

 

أسعار الدولار البنك التجاري الدولي البنك الاهلي المتحد البنك المركزي المصري البنوك اليوم الدولار الدولار الأمريكى الدولار الأمريكي مقابل الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليس لنا إلا الدعاء.. جنرال إسرائيلي يحذر من إمكانية اندلاع مواجهة مع مصر

مبروك يا سمسم | العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز بمنشور مثير

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 مفاجأة

ارتفاع الذهب اليوم الخميس.. تعرف على الأسعار بعد الزيادة

غليان في تل أبيب| وزير الدفاع الإسرائيلي ينقلب على نتنياهو

شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وهذا سعر عيار 21 الآن

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

بشرى سارة للحجاج.. السعودية تبحث تعديل طقس المشاعر المقدسة

ترشيحاتنا

فلسطيني يشعل التيك توك بفيديو مع سائق مصري.. فما القصة؟

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بصورة: جوزي الجديد

تفاصيل جديدة في تحرش سائق didi بطالب ثانوي بأكتوبر

ادعولها بالرحمة.. حالة وفاة في عائلة شعبان عبد الرحيم

إسرائيل تشن غارات جوية على البقاع في العمق اللبناني | شاهد

10 ساعات تصوير| التريند الهندي يثير ضجة على السوشيال ميديا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخصر منحوت.. زوجة ماجد المصرى تثير الجدل رفقته

ياسمين عز تستعرض أناقتها بالأحمر الناري| شاهد

تحولت لعلبة سردين.. شاهد ماذا حدث لسيارة تسلا بعد اصطدامها بخندق؟

طريقة عمل كريم كراميل.. المقادير والخطوات

فيديو

عالم مصريات ينفي وجود دلائل أثرية حول وجود الأنبياء على أرض مصر

وصل لـ 15 ألف جنيه.. مُصمّمة أزياء تثير الجدل بسبب سعر مايوه البحر|فيديوجراف

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطبتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-