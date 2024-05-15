رئاسة الجمهورية: مصر بذلت جهدًا فائقًا بالتنسيق مع قطر وأمريكا لوقف إطلاق النار بغزة

أكد متحدث رئاسة الجمهورية المستشار دكتور أحمد فهمي، أن النظام الدولي يجب أن يتسم بالعدالة والمساواة والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعوب وحقها في تقرير مصيرها، مشيرًا إلى أن مصر بذلت جهدًا فائقًا بالتعاون والتنسيق مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غـزة وإنفاذ الهدنة وتبادل المحتجزين والرهائن وإدخال المساعدات الكافية.

وأشار أحمد فهمي إلى أن الحرب في غزة تدخل شهرها الثامن وهناك تصعيد جديد ببدء عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر قدمت الجانب الأكبر من المساعدات إلى الأشقاء الفلـسطينيين في غزة.



وتابع متحدث رئاسة الجمهورية، أن مصر تتحمل مسؤولية إدخال المساعدات للأشقاء الفلسـطينيين وتحمل مشاق وعقبات وعراقيل لا حصر لها