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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس الفخري للجمعية البرلمانية للبحر المتوسط: السيسي لديه مهارة غير عادية|فيديو

فرانسيسكو أموروسو،
فرانسيسكو أموروسو، الرئيس الفخري للجمعية البرلمانية للبحر ال

قال فرانسيسكو أموروسو، الرئيس الفخري للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، إن تعود برلمان البحر المتوسط على اختيار شخصية أو مؤسسة كل عام لمنحها لقب مؤسسة السلام هذا العام و باختيار الجميع تم اختيار الرئيس السيسي لمنحه هذه الجائزة، مضيفا أن بنينا هذا الاختيار بعد أن شاهدنا جميعاً المجهود غير العادي والجبار والظاهر للجميع من أجل إحلال السلام في الشرق الاوسط.

وأوضح أن هناك الكثير من الرؤساء والمؤسسات التي بذلت مجهودات جبارة من أجل إحلال السلام لكن في النهاية الأمر يتضح نجاحه ويصبح أكثر وضوحًا كما كانت مجهودات الرئيس السيسي وهو لديه مهارة غير عادية وقدرة على تفهم المشتملات وطرق الحل إضافة إلى أنه محل ثقه لجميع الأطراف.

وأضاف أموروسو، خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع علي قناة "صدي البلد"، نحن في إيطاليا نقدر دور الرئيس السيسي لأننا من أكثر الدول التي تعاني بسبب عدم الاستقرار، موضحا أن تعاون مصر وإيطاليا والرئيس السيسي ورئيسة الوزراء ميلوني تعاون مثمر لاستقرار المنطقة بالكامل، لا أذيع سرا لكن القول أن الوضع في المنطقة كان ليشتعل ويقضي على كل شيء لولا المجهودات المصرية الإيطالية. 
 


وأوضح أموروسو، أنه حتى على المستوي الاقتصادي في التعاون المصري الإيطالي ساهم في تخفيف معاناة غزة ولقد كانت هناك منافسة وتم اختيار الرئيس في النهاية، مضيفًا أنه الرجل الذي حصل على أغلب أصواتكم، مضيفا أن الرئيس السيسي كان الرجل الذي أعطي ضمانات للجميع بأنه قادر على تحقيق السلام في الشرق الأوسط  لذلك قد حسمت المنافسة بسهولة جدًا لصالحه.


 

السيسي الرئيس السيسي برلمان البحر المتوسط الشرق الاوسط

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