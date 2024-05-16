فستان جريء.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها | شاهد

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وأطلت لقاء الخميسي، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الموف، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت لقاء الخميسي، في المكياج على اللون البينك كأيشادو للعيون ليبرز جمالها، واختارت أحمر الشفاه باللون الموف الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت لقاء الخميسي، تسريحة الكعكة لشعرها الأسود القصير لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور لقاء الخميسي: