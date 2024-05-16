عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فستان جريء.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها | شاهد

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

txt

توب لافت.. هنا الزاهد تثير الجدل رفقة الراقصة بدرة

txt

فستان قصير .. دينا الراقصة تثير الجدل بفيديو جديد

وأطلت لقاء الخميسي، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الموف، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت لقاء الخميسي، في المكياج على اللون البينك كأيشادو للعيون ليبرز جمالها، واختارت أحمر الشفاه باللون الموف الناعم ليبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت لقاء الخميسي، تسريحة الكعكة لشعرها الأسود القصير لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت. 

وإليكم صور لقاء الخميسي:

لقاء لقاء الخميسي صور لقاء الخميسي اطلالات لقاء الخميسي اخبار لقاء الخميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

رحلة الصحراء.. تطورات جديدة في قضية فتاة أوبر نبيلة عوض

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر.. أطول إجازة رسمية

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

سيدة كرداسة: تركت منزل زوجي فهددني ابن أخيه بصوري بدون هدوم| تحقيقات

تتجاوز 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة تضرب مصر

يمثل خطورة على الأهلى.. شوبير: قيادي بالزمالك عرقل ضم مهاجم الترجي للأبيض

موضوعات متعلقة

أحمر جريء.. ريا أبي راشد تستعرض جمالها

تعرف على طريقة تحضير الطعمية بخطوات بسيطة

لوك كاجوال.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا بإطلالة مميزة

في عيد ميلادها الـ55.. 10 صور أثارت ضجة لـ أصالة نصري

شاهد| صور خطوبة الفنانة سلمى أبو ضيف

توب لافت.. هنا الزاهد تثير الجدل رفقة الراقصة بدرة

لوك مختلف.. ياسمين عز تخطف الأنظار بجمالها

كاجوال لافت .. سهر الصايغ تستعرض رشاقتها

ترشيحاتنا

عدد أيام إجازات عيد الأضحى 2024 في مصر وموعد وقفة عرفات

مدبولي: الحكومة حريصة على زيادة الاستثمارات السعودية في مصر

نص كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة 33 من القمة العربية بالبحرين

السيسي: التاريخ سيتوقف طويلا أمام الحرب بغزة

الرئيس السيسي: لانجد الإرادة السياسية الدولية الحقيقية الراغبة في إنهاء الإحتلال

الرئيس السيسي: مصر أضاءت شعلة السلام بالمنطقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها | شاهد

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

بسبب خيانة سابقة.. طرق لدعم حبيبك لو عنده مشاكل فى الثقة

نشرة المرأة والصحة| 5 نصائح ضرورية عند ارتداء الكعب العالي.. ناقد موضة يحرج روبي بسبب هذه الإطلالة| شاهد

فيديو

اليوم بداية الموجة الحارة.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس

أطول إجازة رسمية .. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر

الدولار يتراجع من جديد .. وهذا سعر الذهب عيار 21 الآن

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-