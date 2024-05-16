عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل أرز بالفواكه المجففة والمكسرات

أرز بالمكسرات
أرز بالمكسرات

قدمت الشيف مروة السجيني، خطوات تحضير أرز بالفواكه المجففة والمكسرات على الطريقة المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

txt

طريقة عمل الكفتة بصوص الطحينة زي المحلات

txt

جددي سفرتك.. طريقة تحضير قطع زبدة الفستق

مكونات الأرز بالمكسرات

فواكه مجففه مقطعه حسب الرغبه
بصله حجم وسط
٢كوب أرز بسمتي 
مقدار معلقتين سمن

معلقتين زبده

معلقتين زيت
البهارات
٢معلقه صغيره ملح
ربع معلقه صغيره لكل من قرنفل

حبهان مطحون

قرفه

كبيبه صيني
ملعقه كبيره كركم

شوربه لحم او دجاج او ماء، والمقدار حسب التعليمات المكتوبه علي نوع الارز المستخدم..

لكرمله السكر نحتاج ثلث كوب من السكر مع معلقتين من الزبده ونصف كوب من الماء

طريقة تحضير الأرز بالمكسرات

يتم تشويح البصله المقطعه في معلقه من السمن والزيت حتي الحصول علي اللون الذهبي الغامق..

ثم يتم اضافه الفواكه المجففه وتشويحهم مع البصله..

ثم نضع الارز والتوابل ونستمر في التشويح…

في طاسه جانبيه نقوم بكرمله السكر..بوضع ثلث كوب السكر دون تقليب لحين ماتحمر الاطراف تقوم بالتقليب ثم نقوم بأضافه معلقتين الزبده …وبهدوء نقوم باضافه نصف كوب الماء الساخن ومع التقليب حتي نضمن تمام ذوبان السكر…

ثم نقوم بإضافه مقدار الشوربه علي الارز بعد تشويحه مع الفواكه والتوابل..وثم نضيف السكر المكرمل..

نرفع عليه النار الي ان يشرب السؤال نقوم بتخفيض النار لمده ثلث ساعه..

بعد السواء التام  ناخذ مقدار معلقتين من الزبده المقطعين شرائح ونضعهم علي الارز من فوق..ونغطي الحله وحراره البخار هتقوم بتسيح الزبده 
هذه الخطوه مهمه جداا …الزبده المضافه بتفرق في طعم وملمس الارز وتعتبر خطوه مهمه..

ومن الممكن اضافه المكسرات وغيرها وقت التقديم حسب الرغبه..وبألف هنا وشفا

الأرز الأرز بالمكسرات طريقة تحضير الأرز بالمكسرات مكونات الأرز بالمكسرات الفواكهة المجففة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

رحلة الصحراء.. تطورات جديدة في قضية فتاة أوبر نبيلة عوض

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر.. أطول إجازة رسمية

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

أزمة عاجلة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

الرئيس السيسي: تنعقد قمتنا العربية اليوم فى ظرف تاريخي دقيق تمر به منطقتنا

موضوعات متعلقة

أحمر جريء.. ريا أبي راشد تستعرض جمالها

تعرف على طريقة تحضير الطعمية بخطوات بسيطة

لوك كاجوال.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا بإطلالة مميزة

في عيد ميلادها الـ55.. 10 صور أثارت ضجة لـ أصالة نصري

شاهد| صور خطوبة الفنانة سلمى أبو ضيف

توب لافت.. هنا الزاهد تثير الجدل رفقة الراقصة بدرة

لوك مختلف.. ياسمين عز تخطف الأنظار بجمالها

كاجوال لافت .. سهر الصايغ تستعرض رشاقتها

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لاستقرار العراق والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه

الرئيس السيسي يلتقي العاهل الأردني بالبحرين

السيسي يشدد على رفض مصر قيادةً وشعباً للحرب الإسرائيلية في غزة

الرئيس السيسي يؤكد تمسك مصر بوحدة واستقرار اليمن

وقف بيع تذاكر مباراة بلجيكا وإسرائيل بـ أمم أوروبا لسبب أمني

خلال لقائه بالسيسي.. عباس يشكر مصر قيادة وشعبا على دعمها الشعب الفلسطيني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حركة واحدة هتخلى الطعم جبار.. أسرار طريقة عمل محشي الباذنجان

طريقة عمل أرز بالفواكه المجففة والمكسرات

فستان جريء.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها | شاهد

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

فيديو

اليوم بداية الموجة الحارة.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس

أطول إجازة رسمية .. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر

الدولار يتراجع من جديد .. وهذا سعر الذهب عيار 21 الآن

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-