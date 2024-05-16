طريقة عمل أرز بالفواكه المجففة والمكسرات

قدمت الشيف مروة السجيني، خطوات تحضير أرز بالفواكه المجففة والمكسرات على الطريقة المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

مكونات الأرز بالمكسرات

فواكه مجففه مقطعه حسب الرغبه

بصله حجم وسط

٢كوب أرز بسمتي

مقدار معلقتين سمن

معلقتين زبده

معلقتين زيت

البهارات

٢معلقه صغيره ملح

ربع معلقه صغيره لكل من قرنفل

حبهان مطحون

قرفه

كبيبه صيني

ملعقه كبيره كركم

شوربه لحم او دجاج او ماء، والمقدار حسب التعليمات المكتوبه علي نوع الارز المستخدم..

لكرمله السكر نحتاج ثلث كوب من السكر مع معلقتين من الزبده ونصف كوب من الماء

طريقة تحضير الأرز بالمكسرات

يتم تشويح البصله المقطعه في معلقه من السمن والزيت حتي الحصول علي اللون الذهبي الغامق..

ثم يتم اضافه الفواكه المجففه وتشويحهم مع البصله..

ثم نضع الارز والتوابل ونستمر في التشويح…

في طاسه جانبيه نقوم بكرمله السكر..بوضع ثلث كوب السكر دون تقليب لحين ماتحمر الاطراف تقوم بالتقليب ثم نقوم بأضافه معلقتين الزبده …وبهدوء نقوم باضافه نصف كوب الماء الساخن ومع التقليب حتي نضمن تمام ذوبان السكر…

ثم نقوم بإضافه مقدار الشوربه علي الارز بعد تشويحه مع الفواكه والتوابل..وثم نضيف السكر المكرمل..

نرفع عليه النار الي ان يشرب السؤال نقوم بتخفيض النار لمده ثلث ساعه..

بعد السواء التام ناخذ مقدار معلقتين من الزبده المقطعين شرائح ونضعهم علي الارز من فوق..ونغطي الحله وحراره البخار هتقوم بتسيح الزبده

هذه الخطوه مهمه جداا …الزبده المضافه بتفرق في طعم وملمس الارز وتعتبر خطوه مهمه..

ومن الممكن اضافه المكسرات وغيرها وقت التقديم حسب الرغبه..وبألف هنا وشفا