حسام حسن يشارك في فيلم "لم يأتي وحيدًا"

يشارك عازف الاورج و الفنان حسام حسن، في فيلم «لم يأتي وحيدًا»، الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على احدي المنصات الشهيرة.

وأكد حسام حسن في بيان صحفي، أنه يواصل حاليا تصوير دوره في الفيلم، مشيرًا أنه انتهي من تصوير ما يقرب من 50٪ من مشاهده في العمل.

وأضاف حسام حسن أن الفيلم يدور حول مجموعة من الشباب والفتيات يدخلون في علاقات غرامية ويفترقون ويصابون بالاحباط والألم ولكنهم يدركون في النهاية أن الحب ما هو إلا قدر لكل منهم.

واختتم حسام حسن قائلًا: «أن أسرة الفيلم من المقرر أن تسافر إلى عدد من المدن الساحلية للتصوير هناك، على أن ينتهي تصويره مطلع الشهر المقبل».

العمل من بطولة عدد كبير من شباب خريجي المعهد العالي للفنون التمثيلية، ومنهم احمد دياب، سيد الناجي، ومحمود ابو الوفا وجيهان خليل وميادة عبدالرحيم واخرين وهو من إخراج سيد البنداري