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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فيليب موريس تستحوذ على حصة أقلية في الشركة الشرقية

صدى البلد

أعلنت شركة فيليب موريس إنترناشيونال اليوم استحواذها على حصة أقلية غير مباشرة (14.7%) في الشركة الشرقية إيسترن كومباني الكائنة في مصر، وتعد أكبر شركة لتصنيع السجائر في مصر، وتقوم أيضًا بتقديم منتجات أخرى من ضمنها السيجار وتبغ الغليون.

وفي إطار هذا الاستحواذ، تسعى شركة فيليب موريس إنترناشيونال والشركة الشرقية إلى بحث، على أساس غير حصري، المجالات الإستراتيجية المحتملة للتعاون المتبادل طويل الأمد، وذلك في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والابتكار، ومن ضمنها منتجات التبغ المسخن، الأمر الذي من شأنه تمهيد الطريق نحو مستقبل خالٍ من الدخان في مصر.
 

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وقد أفاد فريد دي وايلد، رئيس الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا ودول الكومنولث، "نحن نتطلع إلى بحث مجالات التعاون المحتملة مع الشركة الشرقية، بما في ذلك الفرص المتاحة لتقديم خيارات أفضل من السجائر إلى المدخنين البالغين في مصر".

فيليب موريس إنترناشيونال: تحقيق مستقبل خالٍ من الدخان
فيليب موريس إنترناشيونال (PMI) هي شركة تبغ دولية رائدة، تعمل بنشاط على توفير مستقبل خالٍ من الدخان وتطوير محفظتها على المدى الطويل لتشمل منتجات خارج التبغ وقطاع النيكوتين. تتكون محفظة المنتجات الحالية للشركة بشكل أساسي من السجائر والمنتجات الخالية من الدخان. منذ عام 2008، استثمرت الشركة مبلغ 12.5 مليار دولار أمريكي للتطوير وتسويق منتجات مبتكرة خالية من الدخان للبالغين الذين قد يستمرون في التدخين وإثباتها علمياً بهدف إنهاء بيع السجائر بشكل كامل. ويشمل ذلك بناء مبنى علمي على مستوى عالمي لقدرات التقييم، لا سيما في مجالات علم السموم قبل السريرية والسريرية والبحوث السلوكية، فضلا عن دراسات ما بعد السوق. في عام 2022، استحوذت شركة PMI على شركة سويديش ماتش – وهي شركة رائدة في مجال توصيل النيكوتين عن طريق الفم – منشئة بذلك شركة عالمية رائدة في مجال المنتجات الخالية من الدخان بقيادة العلامتين التجاريتين IQOS وZYN التابعتين للشركتين. وافقت إدارة الغذاء والدواء على إصدارات من أجهزة " IQOS Platform 1" والمستهلكات الخاصة بشركة  فيليب موريس انترناشيونال ومنتج " General " الخاص بشركة سويدش ماتش كمنتجات تبغ معدلة المخاطر. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، كانت منتجات فيليب موريس انترناشيونال الخالية من الدخان متاحة للبيع في 84 سوقًا، وتشير تقديرات PMI  إلى أن ما يقرب من 20.8 مليون بالغ حول العالم لقد تحولوا بالفعل إلى استخدام IQOS وتوقفوا عن التدخين. المنتجات الخالية من الدخان تمثل ما يقرب من 37٪ من إجمالي صافي إيرادات PMI لعام 2023 بأكمله. مع أساس قوي وبخبرتها الكبيرة في علوم الحياة، أعلنت شركة PMI في فبراير 2021 عن طموحها للتوسع في مجال الصحة ومجالات الرعاية الصحية، فمن خلال أعمالها في فيكتورا فيرتين فارما، تهدف إلى تحسين الحياة من خلال تقديم تجارب صحية سلسة.

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