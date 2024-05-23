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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ممثل وزارة العدل لخطة النواب: لا نريد تحميل الموازنة العامة أعباء وفوائد

خلال اجتماع لجنة
خلال اجتماع لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب

سأل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المخصص لها 225 مليون، منها 200 مليون مخصصة لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية في حين أن المبلغ بالحساب الختامي يصل كل عام مليار جنيه، فلماذا يتم وضع اعتمادات 225 مليون في حين أنها تصل مليار جنيه كل عام.

 

جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة العدل والجهات التابعة لها عن العام المالي 2024/2025 بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم.

 

وأجاب سمير زغلول مدير الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة العدل، قائلا:" يتم عمل ذلك حتى لا نحمل الموازنة العامة للدولة باعباء فوائد ونزيد عجز الموازنة، لذلك يتم سداد 65 مليون جنيه شهريا من وزارة المالية لوزارة العدل ويصل مبلغ دعم الصندوق فعليا سنويا مليار جنيه،

وسال سالم علي حجم ووضع المتاخرات واجاب ممثل وزارة العدل انها بلغت تقريبا 828 مليون جينه، منها 225 مليون يتعذر تحصيلها لأسباب مختلفة، 60 مليون مبالغ تكلفة تحصيلها اكبر من قيمتها، و 290 مليون متنازع عليها بقضايا.

مصطفي سالم لجنة الخطة مجلس النواب الرعاية الصحية

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