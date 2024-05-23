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رئيس التحرير
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أخبار البلد

اليونيسف تشيد بنجاحات الشركة القابضة في مجال التوعية المجتمعية وخدمة العملاء

صدى البلد

التقى المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مع السيد كريس كرمونزى المستشار الاقليمى للشرق الأوسط وشمال افريقيا ببرنامج المياه والاصحاح البيئى لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، والدكتور إيهاب عبد العزيز مدير برنامج المياه والاصحاح البيئى لمنظمة (اليونيسف)، في إطار تعزيز التعاون والشراكة المستمرة بين الشركة القابضة ومنظمة اليونيسف  لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، وتطوير وتقديم خدمات مستدامة ومتميزة في مجال المياه والصرف الصحي.

وقال المهندس ممدوح رسلان: "نحن ملتزمون بتحسين جودة خدمات المياه والصرف الصحي في مصر، شراكتنا مع اليونيسف تعزز جهودنا في هذا المجال، من خلال الدعم الفني والتقني، والمبادرات التوعوية المختلفة التي تساهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي حول أهمية الحفاظ على المياه وخدمات الصرف الصحي".

وأشاد السيد كريس كرمونزى، بتجربة الشركة القابضة ونجاحها فى مجال التوعية والمشاركة المجتمعية وخدمة العملاء، خصوصا فى تطبيق برنامج القرض الدوار، قائلا: "أمل نقل التجربة المصرية بالشركة القابضة لدول أخرى"، واستمع إلى آليات ميكنة العمل من خلال التخطيط والرقابة والتقويم من خلال تطبيق DROPS والذى طبقته الشركة القابضة فى الإدارات المعنية بالتواصل مع المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور إيهاب عبد العزيز، مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي بمكتب يونيسف مصر: "نحن فخورون بشراكتنا مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. من خلال هذه الشراكة، نسعى لدعم وتنفيذ مشاريع مبتكرة تهدف إلى تحسين حياة الأطفال والأسر في مصر، وضمان وصولهم إلى مياه شرب نظيفة وصرف صحي آمن".

واستعرض فريق الإدارة العامة للتوعية وخدمة العملاء، أوجه التعاون بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) خلال الفترات السابقة، والرؤية المستقبلية ومجالات التعاون، وشملت مجالات التعاون المشتركة دعم اليونيسف لمجالات مياه الشرب والصرف الصحي :  
• تطوير وتعزيز الجهود الوطنية للتواصل ونشر الرسائل التوعوية للمواطنين من خلال ( تنفيذ حملات إعلامية جماهيرية - تنفيذ حملة إعلانية تحت عنوان "من أجل حياة صحية ومياه نظيفة – انتاج مواد توعوية رقمية وفيلمية – التوعية الإلكترونية عبر صفحات التواصل الاجتماعي - اطلاق عدد من المسابقات)

•بناء القدرات: من خلال ( برامج التسويق الالكتروني - المشاركة المجتمعية وتعبئة المجتمع - إعداد مقيمين جائزة التميز الحكومي - إعداد وتقديم المشروعات البحثية - دعم جائزة التميز الداخلي بالشركة القابضة في مجالات خدمة العملاء والخط الساخن - إعداد وتنفيذ البحوث التسويقية واستطلاعات الرأي- بدء مشروع بناء قدرات ورفع كفاءة العاملين منذ عام 2011 حتى 2024.

•برنامج القرض الدوار: دعم اليونيسيف لشركات مياه الشرب والصرف الصحي لتوصيل وصلات مياه الشرب والصرف الصحي لمحدودي الدخل بالقرى الريفية بنظام القرض الدوار وسداده على اقساط ميسرة.  

• فى مجال التحول الرقمى: (إطلاق أول برنامج تخطيط وتقييم رقمي لإدارات التعامل مع الجمهور في القطاعات الخدمية بالدولة في مايو 2022 - ميكنة التخطيط وتنفيذ مهام العمل للإدارات المتعاملة مباشرةً مع عملاء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع محافظات مصر (التوعية ـ الاعلام ـ المشاركة المجتمعية ـ خدمة العملاء والخط الساخن)  بدعم وتمويل من اليونيسيف.  

وتناول الاجتماع الرؤية المستقبلية للتعاون مع اليونسيف فى مجالات (التوسع فى برنامج القرض الدوار ليطبق فى جميع المحافظات -  تنظيم ملتقى للقرض الدوار بحضور ممثلي المجتمع المدني القطاع الخاص والجهات المانحة - اعداد اطار ومنهجية متكاملة في مجال التعامل مع الجمعيات الاهلية ومتطوعي المجتمع المدني - وضع استراتيجية التحول الرقمي للشركة القابضة – دعم الرقمنة والابتكار في تقديم الخدمات - دعم التعاون مع وزارة التربية والتعليم في مجال التوعية المائية - تعزيز الأنشطة التفاعلية وإنتاج مواد توعية إلكترونية وفيديوهات تركز على مشروعات الصرف الصحي بالقرى وآثار التغيرات المناخية).

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